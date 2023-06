Die Herausforderungen bei der Container-Sicherheit

Container eröffnen viele Möglichkeiten, um moderne Geschäftsprozesse zu unterstützen und einen agilen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten. Es gibt jedoch einige Sicherheitsherausforderungen zu beachten – und zu bewältigen.

Dies beginnt mit einer ungesicherten Kubernetes-Plattform, die zur Ausführung von containerisierten Anwendungen zum Einsatz kommt. Kritisch für die Container-Sicherheit ist es, wenn Zugriffskontrollen nicht ordnungsgemäß konfiguriert sind und schwache Authentifizierungsmechanismen vorliegen. Gleiches gilt, wenn Sicherheits-Patches und -Updates nicht auf neuestem Stand sind und andere Sicherheitslücken bestehen. Wenn eine Kubernetes-Plattform nicht gut geschützt ist, kann sie für Angriffe wie unbefugten Zugriff, Rechteausweitung, Datenverletzungen und Denial-of-Service-Angriffe (DoS) anfällig sein.

Um eine Kubernetes-Plattform abzusichern, sollten Entwickler und Systemadministratoren bewährte Verfahren umsetzen, wie etwa eine sichere Netzwerksegmentierung, die Verschlüsselung sensibler Daten während der Übertragung, die Beschränkung des Zugriffs auf vertrauenswürdige Benutzer und die Verwendung sicherer Authentifizierungsmechanismen. Außerdem sollten sie Sicherheitsscanner verwenden und ihre Plattform und Container-Images regelmäßig aktualisieren, um etwaige Sicherheitslücken zu schließen. Durch die Einhaltung dieser Maßnahmen können sie die Sicherheit und Stabilität der Kubernetes-Plattform und der darauf laufenden Anwendungen gewährleisten.

Ebenso besteht die Gefahr, dass eine Container-Registry gehackt wurde und Angreifer unbefugten Zugriff auf die darin gespeicherten Container-Images erhalten haben. Container-Registrys werden zum Speichern und Verteilen von Container-Images verwendet, mit denen sich containerisierte Anwendungen erstellen und ausführen lassen. Im Falle einer kompromittierten Container-Registry können Angreifer die Container-Images verändern oder bösartigen Code einschleusen, was zu Sicherheitsverletzungen, Datendiebstahl und anderen schwerwiegenden Folgen führen kann.

Um eine ordnungsgemäß konfigurierte Container-/Anwendungsumgebung sicherzustellen, sollten Entwickler und Systemadministratoren vor der Bereitstellung gründliche Tests und Überprüfungen durchführen. Als effektiv erweisen sich gängige Best Practices wie die Verwendung sicherer Netzwerkkonfigurationen, die ordnungsgemäße Konfiguration von Zugriffskontrollen und die regelmäßige Überprüfung von Zugriffsprotokollen, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und gezielt darauf zu reagieren. Durch die Einhaltung dieser Maßnahmen können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Containerumgebung sicher und stabil ist, um eine Anwendung oder einen Dienst wie vorgesehen ausführen zu können.

Angriffe auf der Anwendungsebene beziehen sich auf Cyberangriffe, die auf die Anwendungsschicht einer Softwareanwendung abzielen. Die Angreifer nutzen hierbei meist Schwachstellen im Code oder in der Funktionalität der Anwendung aus, um vertrauliche Informationen zu stehlen, Benutzerkonten zu kompromittieren oder sich unbefugten Zugang zum System zu verschaffen. Beispiele für Angriffe auf der Anwendungsebene sind SQL Injection , Cross Site Scripting (XSS), Remote-Code-Ausführung und Denial-of-Service-Angriffe.

Managed Service für Kubernetes

Eine effiziente Lösung für die Container-Sicherheit unter Kubernetes kann ein vollständig verwalteter Service für die Bereitstellung und Verwaltung von Kubernetes-Clustern sein. Dieser ermöglicht es Unternehmen, ihre Cluster bei jedem Cloud-Anbieter, in einem lokalen Rechenzentrum oder am Edge auf sichere Weise bereitzustellen. Ein Managed Service dieser Art bietet eine vollständig verwaltete Kubernetes-basierte offene Plattform für den Betrieb von Edge-Infrastrukturen und Containern. Dieser Ansatz bietet die Möglichkeit mit den Einschränkungen und der begrenzten Skalierbarkeit des Edge-Computing umzugehen, das häufig mit Ressourcenbeschränkungen wie reduzierter Bandbreite und/oder Verarbeitungsleistung verbunden ist. Er skaliert dynamisch mit den Anforderungen, so dass Unternehmen klein anfangen und nach Bedarf wachsen können, ohne Ausfallzeiten oder Datenverlust.

Über den Autor:

Sebastian Scheele ist CEO und Mitgründer von Kubermatic.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.