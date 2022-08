Backup as a Service und Storage Flatrate: Darauf kommt es an

Der Umsatz im Bereich der Public Cloud in Deutschland ist durch Backup as a Service (BaaS) über die letzten Jahre stark gestiegen. Für die Zukunft wird weiterhin ein starkes Wachstum prognostiziert. Der Grund liegt auf der Hand: Das Auslagern von Backups ist für viele Unternehmen die effizienteste Lösung geworden, da der Ausbau der Speicherinfrastruktur dann in den Händen des Anbieters liegt und man einfach Kapazität zu bestimmten Tarifen mieten kann.

Doch um seine Geschäftsziele nicht aus den Augen zu verlieren, sollte man einige Dinge bei der Entscheidung beachten. Wie kann man die Daten ohne Verluste zu einem anderen Anbieter oder auf die eigene Speicherinfrastruktur übertragen? Welcher Tarif ist individuell die beste Lösung?

Auswahl des Anbieters Zum Beginn ist deshalb die Auswahl eines geeigneten Anbieters entscheidend. Geht es um die Cloud als Medium des Backups, so sind die Leistungsfähigkeit und Stabilität für Unternehmen die wichtigsten Merkmale. Ebenso stehen Vertrauen und Sicherheit oben auf der Liste, dicht gefolgt von der Anforderung, dass die Rechenzentren im Rechtsgebiet der EU zu finden sind. Liegen diese in anderen Hemisphären, kommt nämlich ein Wildwuchs an Verwaltungsaufwand und rechtlichen Unklarheiten auf den Kunden zu. Bei lokalen Anbietern ist das Preis-Niveau meist höher, was zu Beginn abschreckt. Doch hier lohnt ein zweiter Blick: Die Preise sind in Wahrheit bodenständig und mit Weitblick kalkuliert worden und zielen nicht darauf ab, möglichst schnell möglichst viele Kunden zu gewinnen, um dann später die Preise anzupassen. Außerdem können lokale Ansprechpartner vor Ort oftmals eine bessere Unterstützung anbieten. Ferner lassen sich Exit-Strategien bei diesen Anbietern einfacher realisieren. Für die Auswahl eines geeigneten BaaS-Providers ist es zusätzlich hilfreich, einen Experten für Backup- und Datenmanagement zu Rate zu ziehen. Die unübersichtliche Anzahl der zu sichernden Workloads, etwa verschiedene Datenbanken oder Cloud-Ressourcen, müssen bei der Wahl einer individuellen Backup-Service-Lösung darüber hinaus berücksichtigt werden.

Tarifwahl Der Vorteil, den Cloud Service Provider gegenüber anderen Backup-Anbietern haben, ist die Flexibilität. Sie können sofort auf Marktgegebenheiten eingehen. Der Nutzer muss sich nicht um den Aufbau der Speichermedien kümmern und ist bei Änderungen jeglicher Art mit einer Flatrate abgesichert. Problematisch wird es erst durch den Preiskampf: Da viele Anbieter vom Markt verschwunden sind, entsteht zunehmend eine Abhängigkeit von den Providern. Die Abrechnung je Nutzer kann außerdem für den Anbieter schnell zum Leistungsproblem werden, wenn die Datenmengen explodieren. Hier kann es sogar zu Engpässen kommen. Die meisten Anbieter stellen ihre Preise aber transparent je Terrabyte Speicherplatz auf. Wann sich eine Flatrate lohnt und wann nicht, muss letztlich aber jeder Kunde selbst entscheiden. Meistens erreicht man schnell den Break Even. Die Frage ist nur: Kann der Anbieter die Preise halten?