ZettaScale macht mit Zenoh Edge Computing effizienter

Das Protokoll des französischen Unternehmens ZettaScale Technology soll die Kommunikation, Speicherung und Rechenleistung in einer dezentralen Infrastruktur optimieren.

„Heutige Technologie stößt an ihre Grenzen“, sagt Angelo Corsaro, CEO und CTO des französischen Start-ups mit etwa 60 Mitarbeitern. „Und das ist nicht überraschend: Viele der Technologien, die wir heute verwenden, wurden vor 30 bis 40 Jahren entwickelt. Wir sind mit digitalen Frankensteins übersättigt.“

Vom Mikrocontroller bis zum Data Center, alles arbeitet heute mit unterschiedlichen Technologien, die sich als schwer vernetzbar erweisen. „Und es müssen noch zusätzliche Funktionen vorgesehen werden, wenn man die Datenspeicherung integrieren will, da es nicht nur ein einziges Protokoll gibt, das berücksichtigt werden muss“, erklärt Corsaro.

Das Problem ist nicht neu. „Das Internet Protocol hat tatsächlich das Arpanet in das Internet verwandelt“, sagt der Firmengründer. „Vor der Entstehung des Internet Protocols war alles kompliziert. Schließlich entwickelte es sich zu einem generischen Protokoll. Und heute verwenden wir es in Umgebungen, für die es ursprünglich nicht vorgesehen war.“

Das Internet Protocol, kurz IP, ist somit zum Beispiel keine Lösung für Edge- oder autonome Fahrzeugtechnologien. „IP tauscht Datenpakete zwischen zwei Maschinen aus. Moderne Anwendungen sind jedoch um Daten herum aufgebaut. IP reicht nicht aus und erfordert andere Protokolle, wie MQTT für das Internet der Dinge oder DDS für Robotik. Auf diese Weise entsteht ein neuer digitaler Frankenstein“, ist Corsaro überzeugt.

Einige Protokolle funktionierten effizient in Netzwerken mit hohem Stromverbrauch, aber nicht in solchen mit niedrigem Stromverbrauch. Die Skalierbarkeit und die Arbeitszyklen der Geräte stellen nach Angaben des CEOs zusätzliche Probleme dar. Ohne eine Technologie, die das gesamte Spektrum an Netzwerken und Systemen abdeckt, muss eine eigene Lösung zusammengesetzt werden.

Edge-Anwendungen und autonomes Fahren mit ZettaScale

ZettaScale hat eine Plattform entwickelt, die sich nicht auf das Internet Protocol, sondern auf Daten stützt. Die Lösung heißt Zenoh (Eclipse Zenoh Protocol). Damit lassen sich Daten verwalten, die sich zwischen System bewegen (Data in Motion), gerade nicht verwendet werden (Data at Rest) oder verarbeitet werden (Data in Use). Mit Zenoh zielt ZettaScale vor allem auf Edge-Computing-Anwendungen und Lösungen für autonomes Fahren ab.

„Ein autonomes Fahrzeug ist eine Black Box, die große Datenmengen enthält“, erklärt Corsaro, „Es ist einfach unvorstellbar, all diese Daten in die Cloud zu schicken. Die Datenmengen sind zu groß und der Datenverkehr würde viel zu viel Energie verbrauchen. Das ist heute das Problem: Es sind nicht so sehr die Daten selbst, sondern der Energiebedarf, der ein Hindernis darstellt.“

Der Zugang zu diesen Daten ist jedoch kritisch. „Stellen Sie sich einen Unfall zwischen selbstfahrenden Autos vor. Es gibt digitale Aufnahmen, die kurz vor dem Unfall aufgenommen wurden. Aber wie kann man auf diese Daten zugreifen? Diese Daten sind nur lokal in den betroffenen Fahrzeugen vorhanden. Oder es handelt sich um Daten in der Peripherie, zum Beispiel an Gebäuden oder Ampeln“, erläutert der ZettaScale CEO. Zenoh soll es erlauben, gezielt nach diesen Daten zu suchen.