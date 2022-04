Wie Datenanalysen zu besseren Entscheidungen führen

. Die Textanalyse wird auch als Text Mining bezeichnet. Sie nutzt maschinelles Lernen und die Verarbeitung natürlicher Sprache , um unstrukturierte Textdaten zu analysieren und Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Die Textanalyse interpretiert Trends und Muster, um tiefgreifende und gezielte Einblicke in die Gründe zu geben, warum etwas passiert ist oder passiert sein könnte.

Statistische Analyse. Die statistische Analyse umfasst die Sammlung, Analyse, Modellierung, Interpretation und Präsentation von Daten. Sie beantwortet die Frage: Was ist passiert? Die statistische Analyse kann in zwei Unterkategorien unterteilt werden: die deskriptive Analyse und die inferentielle (oder induktive) Analyse. Die deskriptive Analyse arbeitet mit vollständigen oder ausgewählten zusammengefassten numerischen Daten. Sie versucht nicht, Vorhersagen über zukünftige Trends zu treffen. Stattdessen werden Erkenntnisse aus den Daten der Vergangenheit gewonnen, indem diese so bearbeitet werden, dass sie aussagekräftiger werden. Bei der Inferenzanalyse werden Stichproben aus umfangreichen Datensätzen analysiert. Mit dieser Stichprobe lassen sich Schlussfolgerungen auf die Grundgesamtheit ziehen, ohne dass der komplette Datensatz analysiert werden muss.