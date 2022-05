Updates bei Dell: Nachhaltigkeit und Funktionalität im Fokus

Das Unternehmen Dell beziehungsweise das übernommene Unternehmen EMC hatte sich bereits vor 20 Jahren vorgenommen, zur Softwarefirma zu werden und die Hardwareabhängigkeit und damit verbundenen Geschäftsrisiken zu umgehen beziehungsweise zu minimieren. Seit Dell den Speicherhersteller 2015 übernommen hat, wurden diese Bemühungen weiter vorangetrieben.

So überrascht es auch nicht, dass im Mai 2022 der Hersteller vor allem mit Software-Updates auf den Markt kommt und die Hardwareaktualisierungen eher überschaubarer ausfallen. Zur eigenen Hausmesse in Las Vegas präsentierte der IT-Riese nahezu 500 neue Funktionen, die er auf drei seiner Flaggschiffprodukte verteilt: PowerStore (120), PowerMax (200) und PowerFlex (150).

Ein solcher Funktionsumfang legt die Vermutung nahe, dass des zur Herausforderung für Anwender werden könnte und ein wenig zu viel des Guten ist. Auf die Frage, ob diese Vielzahl an Funktionen ihre Berechtigung haben, antwortet Christian Winterfeldt, Senior Director Data Center Sales Germany bei Dell Technologies: „Die Features, die wir eingeführt haben, entsprechen tatsächlich den Anforderungen unserer Kunden. Wir beobachten zudem den Markt und stellen fest, dass die Entwicklung zu umfassender Funktionalität vorangetrieben wird. Das hat zum einen mit dem wachsenden Bedarf an Sicherheitsfunktionen im Speicherumfeld zu tun, zum anderen mit dem steten Drängen der Anwender nach Bedienungseinfachheit und vermehrter Automation.“

Auch im Bereich der Automation verlangen Anwender mehr Möglichkeiten. „Zu wenig Fachkräfte und immer mehr Daten erschweren es den Unternehmen, effizient zu sein“, erklärt Christian Winterfeldt. „Deswegen ist es unsere Aufgabe, das Management so einfach wie möglich zu gestalten und automatisierte Prozesse zu etablieren. Dazu gehört beispielsweise automatisierte synchrone Spiegelungen im PowerMax-System.“

Security wird zum Kernthema

Gerade, wenn es um Cyberangriffe geht, wollen Nutzer alle möglichen Optionen nutzen können, die einen Angriff, eine Verschlüsselung und einen Diebstahl verhindern. So sind Features wie Ransomware-Erkennung, unveränderliche Datensätze, bessere Verschlüsselung und Schlüsselmanagement sowie bestimmte Zertifizierungen, beispielsweise für Behörden, ein Muss auf der Portfolioliste von Herstellern geworden. Um dem eigenen Cloud-Anspruch gerecht zu werden, erweiterte Dell seine Apex-Angebote (as a Service) um eine Cyber-Recovery-Option.

Für höhere Sicherheit vor externen Angriffen können Anwender nun eine virtuelle Vault-Lösung des Herstellers implementieren. In PowerMax-Systemen steht Isolated Vault zur Verfügung. Hier werden, ebenso wie für Cyber Recovery, SRDF (die Replikationssoftware noch aus EMC-Tagen) und SNAP VX (Dells Snapshot-Technologie) kombiniert. Es lassen sich damit zwei Lösungsansätze verfolgen: Der Aufbau eines virtuellen oder eines physischen Vaults.

Beim Virtual Vault for Cyber Protection werden Daten aus der Produktion des primären Rechenzentrums (RZ) mit SRDF zum zweiten Rechenzentrum repliziert. Dies kann ein Data Center oder ein Disaster-Recovery-Standort sein. Innerhalb der PowerMax am sekundären RZ können dann beispielsweise alle 10 Minuten Snapshots automatisiert erstellt werden. In zwei Tagen ergibt das 288 logische Recovery-Zeitpunkte. Jeder 1-Stunden-Snapshot wird unlöschbar und unveränderbar abgelegt und für 7 Tage aufbewahrt. Im Recovery-Fall können die Snapshots Auf Datenintegrität analysiert werden, um wirklich nicht manipulierte Daten für Wiederherstellungsmaßnahmen auszuwählen.

Darüber hinaus gibt es Physical Vault for Data Preservation. Auch hier repliziert die Lösung mittels SRDF die Daten von einem Standort zum anderen. Allerdings betreibt man hier zusätzlich eine dritte, isolierte SRDF-Lokation als Cyber Vault, das weder Secure Remote Service (ESRS), Cloud IQ oder Unisphere nutzt, was letztlich das angestrebte abgekoppelte Air Gap möglich macht. Es werden automatisiert, zyklisch SRDF-Vorgänge etabliert, Snapshots erzeugt und gespeichert.

Darüber hinaus erweitern Unternehmen wie Dell beständig ihr Ökosystem an Partnern, um Funktionalitäten anbieten zu können, die sie sonst selbst entwickeln müssten. So unterstützen die Dell-Speichersysteme zum Beispiel Drittanbieter für den Ransomware-Schutz, unter anderem Varonis, Stealthbits und DefendX. Möchten Anwender nicht das integrierte Schlüsselmanagement nutzen, so stehen ihnen externe Verwaltungslösungen zur Verfügung wie die folgenden:

IBM GKLM4.1.1

Thales CipherTrust 2.5

Dell CloudLink v7.0.1

Unbound Key Control (UKC) 2.0.1907

Fornetix Vault v2.5

Bei der Verschlüsselung sorgt entweder die Anwendungssoftware selbständig für eine Verschlüsselung, oder es kommt eine Appliance dafür zum Einsatz, die Daten im In-Band-Verfahren verschlüsselt (zum Beispiel von Bloombase). „Hierbei handelt es sich um eine Data-At-Rest-Encryption-Lösung (DARE)“, fügt Winterfeldt hinzu. „Alle anderen nativen Lösungen haben negative Auswirkungen sowohl auf die Performance als auch auf die Dateneffizienz, vor allem, wenn viele Daten geschrieben werden. Daher müssen wir Anwendern hier leistungsstarke Alternativen offerieren.“