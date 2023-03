Rakuten Symphony setzt mit Robin.io auf Edge-Anwendungen

Seit Rakuten Symphony im Februar 2022 Robin.io übernahm, hat das Unternehmen seinen Anwendungsbereich erweitert. Wie Partha Seetala, ehemaliger CEO von Robin.io und nun President of Unified Cloud Business Unit bei Rakuten Symphony, erklärt, hat sich der Umfang des Geschäfts mit dem Einsatz von Edge-Lösungen erweitert.

„Rakuten Symphony ist Pionier in der Open-RAN-Entwicklung als architektonischer Grundlage für den Aufbau von 5G-Netzwerken. Wir haben an dieser Reise bereits als Lieferant für Rakuten teilgenommen. Jetzt sind wir Teil dieses Stacks“, sagt Seetala.

IT an den Edge verlagern

Open RAN ist ein Technologiekonzept im 5G-Bereich, das offene Schnittstellen für proprietäre Komponenten des Radio Access Network (RAN) einführt. Dadurch sollen Offenheit und Interoperabilität im Funkzugangsnetz begünstigt werden.

„Bei Open RAN nutzen wir Kubernetes, um bestimmte Klassen von Workloads auszuführen. Bei Kubernetes geht es um die Speicherung der erzeugten Daten und Anwendungen, doch einer der grundlegenden Punkte ist Rechenleistung. Bei bestimmten Klassen von Workloads ist es wichtig, die IT so nah wie möglich an den Ort zu verlagern, an dem die Daten erzeugt werden“, erläutert der Gründer von Robin.io.

Der Manager nennt als Beispiel Fast-Food-Ketten mit einer Verkaufsstelle, einem Lagerverwaltungssystem und einer virtualisierten Umgebung. Kubernetes wird auch in Anwendungsfällen, in denen sich die IT der Edge nähert, vorangetrieben. Privates 5G und schnelles WiFi werden zum Beispiel an Standorten eingesetzt, die hochauflösende Videokameras installieren, um mögliche Diebstähle zu erkennen. Die erfassten Daten müssen im Wesentlichen an der Peripherie, also der Edge, verarbeitet werden.

Abbildung 1: Partha Seetala, President of Unified Cloud Business Unit bei Rakuten Symphony, sieht die Symworld-Plattform im Vorteil gegenüber Konkurrenzprodukten.

In Deutschland hat Rakuten Symphony unter anderem für 1&1 ein Open-RAN-5G-Netz aufgebaut. Seetala ist überzeugt, dass Beispiele wie das der Fast-Food-Kette die Plattform weiter vorantreiben und auch das Interesse in verschiedenen Branchen wecken. Sie sind laut seiner Aussage kostengünstiger und leichter zu verwalten. Der Manager fasst es unter dem Begriff verteilte Peripherie (distributed periphery) zusammen.

Warum verlagert man nicht alle Workloads in eine zentrale Cloud-Umgebung? „Das ist kostspielig, denn es gibt ziemlich viele Daten, die über das Netzwerk verschoben werden müssen. Um so nah wie möglich am Geschehen zu arbeiten, bieten wir unsere Symworld Cloud-Plattform an, die wir als Distributed Stateful Edge bezeichnen. Die Plattform ist in der Lage, die Daten an der Edge in Echtzeit zu verarbeiten und zu filtern.“