NetOps 2.0: Ein Leitfaden für Netzwerkprofis

In anderen Kontexten bezieht sich NetOps auf einen modernen Netzwerkansatz, der DevOps -Ideen wie kontinuierliche Integration/kontinuierliche Bereitstellung und Infrastructure as Code ( IaC ) auf das Netzwerkmanagement anwendet. Dieses Konzept wird auch als NetOps 2.0, NetDevOps, DevNetOps und Network as Code bezeichnet.