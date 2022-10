Leitfaden zur Ausarbeitung und Umsetzung einer API-Strategie

Die Unternehmen von heute arbeiten mit Software, die mit unzähligen Plattformen zusammenarbeiten muss. Doch wie kann ein Unternehmen seine wertvollen Daten und Rechenkapazitäten zahllosen potenziellen Benutzern zur Verfügung stellen, ohne den zugrunde liegenden Quellcode offenzulegen und mit unzähligen Mitwirkenden zusammenzuarbeiten?

Die Programmierschnittstelle (Application Programming Interface, API) definiert verfügbare Interaktionen zwischen Teilen separater und unterschiedlicher Software, um Dienste anzufordern und zu präsentieren, ohne dass diese etwas über den anderen wissen. Diese Abstraktionsebene ermöglicht die einfache Ausführung komplexer Interaktionen.

Nehmen wir ein Restaurant: Die Gäste interagieren mit der Bedienung, bestellen von einer Speisekarte und lassen sich dann das Essen bringen. Die Gäste wissen jedoch nicht, wie die Bestellungen zubereitet werden, wie die Küche arbeitet oder welche komplizierten Aufgaben im Restaurant anfallen, und müssen dies auch nicht wissen. Die Bedienung und die Speisekarte sind die API: Die Speisekarte legt die Auswahlmöglichkeiten fest, und die Bedienung kommuniziert und liefert diese Auswahlmöglichkeiten und wickelt die Zahlungen ab.

So wie eine gut gestaltete Speisekarte und eine aufmerksame Bedienung das Restauranterlebnis verbessern, bestimmt eine gut entwickelte Unternehmens-API den Umfang, die Qualität und die Sicherheit der Interaktionen des Anbieters mit den Endnutzern.

Produkt- und Dienstleistungsinnovation. Das schnellere Geschäftstempo lässt wenig Raum für Fehltritte oder gescheiterte Projekte. Viele Unternehmen können keine herkömmliche proprietäre Software entwickeln oder bereitstellen. APIs ermöglichen es auch kleinen Unternehmen, auf demselben Niveau zu operieren wie größere Unternehmen. APIs sind kleiner und einfacher zu aktualisieren oder zu ändern als vollständig entwickelte Anwendungen, was es API-Anbietern ermöglicht, mit neuen oder verbesserten API-Angeboten schnell auf veränderte Kundenbedürfnisse oder neue Geschäftsmöglichkeiten zu reagieren.

Unternehmen erstellen Software, um Geschäftsprobleme zu lösen oder Geschäftsaufgaben zu erfüllen. Die Lösung kann mit externer Software und Daten bestehen. APIs ermöglichen es einem Unternehmen, an der Software und den Daten eines anderen Unternehmens teilzuhaben. Cloud-Anbieter wie AWS bieten API-Gateways an, mit denen Entwickler sichere APIs erstellen und anbieten können.

Die Beliebtheit von APIs und die Vielfalt der Typen und Protokolle, die Entwicklern zur Verfügung stehen, ermöglichen es Unternehmen, schnell verschiedene Kombinationen für bestimmte Geschäftszwecke oder Benutzergruppen zu entwickeln und einzusetzen, ohne dass die Software neu entworfen werden muss. Unternehmen jeder Größe und mit jeder Erfahrung in der Softwareentwicklung können ihr Geschäft auf eine Art und Weise aufbauen und verbessern, die mit traditioneller proprietärer Softwareentwicklung unmöglich ist.

REST ( Representational State Transfer ) bietet eine Reihe von Architekturen und Prinzipien, die HTTP -Anfragen für den Zugriff auf und die Nutzung von Daten verwenden, darunter PUT, GET, POST und DELETE.

SOAP-APIs ( Simple Object Access Protocol ) tauschen Daten im XML -Format aus und werden am häufigsten für Messaging und Kommunikation verwendet.

Unternehmen können eine Reihe von API-Typen einsetzen, um die gewünschte Schnittstelle zu erreichen. Offene APIs (Public API) sind in der Regel uneingeschränkt und für jeden Entwickler, jedes Unternehmen oder jeden Nutzer öffentlich zugänglich. Partner-APIs sind für die Nutzung durch externe Geschäftspartner oder speziell autorisierte Organisationen vorgesehen. Interne APIs sind private Schnittstellen für die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den internen Systemen eines Unternehmens. Zusammengesetzte APIs (Composite APIs) fassen mehrere API-Aufrufe in einer Antwort zusammen, um die Verarbeitung und Leistung von zusammenhängenden Aufgaben zu verbessern.

Was sind Anwendungsfälle für APIs im Unternehmen?

Unterstützt die API die Geschäftsstrategie? Unterstützt die API die Anforderungen des Unternehmens an die Einhaltung von Gesetzen? Wird die Nutzung der API protokolliert und geprüft?

Eine formelle, detaillierte API-Managementstrategie definiert die gewünschten API-Funktionen und -Roadmaps und kodifiziert und umreißt die Schlüsselelemente von API-Design, Sicherheit und Dokumentation. Auf diese Weise kann ein Unternehmen seine APIs standardisieren, Komponenten und Entwicklungspersonal gemeinsam nutzen, die gewünschten Qualitäts- und Leistungsstandards erfüllen und die Anforderungen an Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erhöhen.

Die wachsende Bedeutung von APIs erfordert von Unternehmen eine intelligente Planung von API-Entwicklung und -Management. Es reicht nicht aus, einfach eine API zu erstellen und freizugeben – oder eine externe API zu übernehmen – und auf das Beste zu hoffen. Ein umfassendes API-Management unterstützt dabei, die Anforderungen von Entwicklern, Anwendungen, Benutzern und dem Unternehmen in einer kohärenten Weise zu erfüllen.

In ähnlicher Weise erfordern APIs eine ausführliche Dokumentation, in der die Parameter und Argumente jedes Aufrufs detailliert beschrieben werden. Sie sollte klare Beispiele für jeden Aufruf sowie zahlreiche Aufrufe im Kontext enthalten, zum Beispiel Beispielsoftwarecode, der die API verwendet. Andere Entwickler müssen eine klare Referenz und einen Leitfaden haben, um Software zu schreiben, die die API effektiv nutzen kann.

APIs sind der Klebstoff, der verschiedene Softwarekomponenten miteinander verbindet. Jede Änderung an einem API-Aufruf kann ein anderes Unternehmen dazu zwingen, seine Software unerwartet zu ändern, oder sogar dazu führen, dass diese Benutzer eine andere API-Option suchen. Bei der API-Planung müssen die möglichen Auswirkungen auf die Anwender und die Benutzerzufriedenheit sorgfältig berücksichtigt werden.

APIs haben zwei akute Anforderungen, die bei anderen Softwareprodukten möglicherweise fehlen: Abwärtskompatibilität und eine solide Dokumentation. Beide Faktoren sollten in einer API-Strategie und im Lebenszyklus eine wichtige Rolle spielen.

Entwicklung. Die Entwickler codieren die API mit gängigen Entwicklungs-Tools und Programmiersprachen wie PHP, Python, Ruby, Visual C# .NET, Java, Perl und anderen.

Planung. In dieser Planungsphase erörtert ein Unternehmen seine technischen und geschäftlichen Anforderungen, formalisiert die grundlegenden Anforderungen an die API und genehmigt die Entwurfsspezifikationen und die Dokumentation. Zu den gängigen Best Practices für das API-Design gehört die Festlegung von Präferenzen in Bezug auf API-Sprache, Benennungsstandards, Layout, Messaging und Architektur.

Genauso wie Unternehmen Techniken zum Management des Softwarelebenszyklus anwenden, setzen sie identische Praktiken zum Management des API-Lifecycle ein, um APIs von der Planung bis zur Ausmusterung zu begleiten. Eine API-Lifecycle-Strategie umfasst in der Regel fünf Phasen:

Management. Ein Unternehmen muss alle APIs – und deren Versionen – sowie die verschiedenen Anwendungen und Datensätze, die diese APIs verbinden, verfolgen. Es muss auch sicherstellen, dass nur autorisierte API-Benutzer Anfragen stellen und dass API-Aufrufe und -Antworten ebenfalls verfolgt werden. Wenn ein Unternehmen nicht weiß, wie viele API-Nutzer Anfragen stellen, kann es diesen Nutzern die API-Nutzung nicht in Rechnung stellen.

Die Dokumentation ist eng mit der Versionskontrolle verknüpft. Änderungen an einem Aspekt der API oder eine neue API-Version können die Interaktion dieser API mit anderen Systemen verändern und zu Fehlern oder Ausfällen führen, wenn diese Änderungen nicht ordnungsgemäß dokumentiert sind.

Dokumentation. APIs sind in besonderem Maße von der Dokumentation abhängig, in der die verfügbaren Aufrufe, Argumente, Parameter, Meldungen und andere Elemente im Zusammenhang mit einer API beschrieben werden. Die Dokumentation muss klar und präzise sein und Beispiele und Erklärungen bieten, die den Entwicklern helfen, die API zu übernehmen und zu integrieren.

Wie lässt sich diese Herausforderung lösen? Eine klar definierte API-Versionsstrategie und eine sorgfältige Versionskontrolle bieten den Nutzern Abwärtskompatibilität und ausreichend Zeit, um die notwendigen Änderungen vorzunehmen, damit neue Aufrufe und Funktionen in der neuesten API-Version berücksichtigt werden können.

Versionskontrolle. Um Aufrufe und Antworten zwischen mehreren Computer- und Softwaresystemen zu managen, müssen APIs vollständig vorhersehbar sein. Jedes System muss genau wissen, wie die API-Schnittstelle funktioniert, zusammen mit allen verfügbaren Aufrufen, Argumenten, Parametern und Meldungen Änderungen an der API-Software wirken sich auf all diese Elemente aus, was den Datenzugriff und -fluss unterbrechen oder stören und die API-Benutzer zwingen kann, ihre Systeme anzupassen.

Testen. Nichts entmündigt Benutzer schneller als eine API, die Fehler produziert oder nicht wie versprochen funktioniert. Es ist wichtig, APIs gründlich zu testen, um sicherzustellen, dass jede Version ordnungsgemäß funktioniert. API-Tests sollten häufig oder sogar kontinuierlich und in kurzen Zyklen durchgeführt werden. API-Tests sollten nach jeder größeren Codeänderung und nach jeder Datenbankänderung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Datenbank wie erwartet mit der Anwendung funktioniert.

Open Authorization ( OAuth ) für die Authentifizierung per Token und Autorisierung im Internet;

Komponenten einer erfolgreichen API-Strategie

Die meisten Unternehmen setzen auf eine API-Managementplattform, um die zahlreichen Aufgaben zu unterstützen, die beim Management von APIs während ihres gesamten Lebenszyklus anfallen. Eine API-Managementplattform kann dabei helfen, einige der Aufgaben zu rationalisieren und sogar zu automatisieren, die mit der Entwicklung, dem Testen und der Bereitstellung von APIs verbunden sind. API-Managementplattformen versprechen in der Regel fünf große Vorteile für das Unternehmen:

Entdeckung. Eine API-Managementplattform kann den Austausch zwischen Anwendungen, Diensten und anderen APIs überwachen und neue APIs erkennen, die verfügbar sind. Versionskontrolle. Versionskontrolle stellt sicher, dass die richtigen API-Versionen in der Umgebung vorhanden sind. Sie informiert darüber, wann Aktualisierungen verfügbar sind, und hilft dabei, diese Aktualisierungen bei Bedarf zu beschaffen. API-Verteilung. Die API-Managementplattform kann Benutzern dabei unterstützen, eine API bereitzustellen und Dienste auf die neue API zu portieren. Security. Die API-Managementplattform kann bei der Bewertung der API-Sicherheit helfen, indem sie Aufrufe oder Antworten aufspürt, die Daten oder eine potenzielle Angriffsfläche in einer Arbeitslast, die die API verwendet, offenlegen. Tool-Integration. Die API-Managementplattform lässt sich häufig in andere Softwareentwicklungs-Toolkits wie Git oder Gradle integrieren, um sicherzustellen, dass die Managementfunktionen ein integraler Bestandteil des API-Lebenszyklus sind.

API-Management-Tools können komplex sein, aber sie verwenden in der Regel mehrere Hauptkomponenten zur Unterstützung einer API-Managementstrategie: ein API-Entwicklerportal, eine API-Testumgebung, ein API-Gateway oder ein API-Proxy, eine API-Dokumentations-Engine und mehr.

API-Entwicklerportal. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um ein Schaufenster, über das Unternehmen verfügbare APIs anzeigen, auswählen, beziehen und nutzen können. Es bietet Details zu den verfügbaren APIs, Zugang zu Dokumentationen wie Leitfäden und Tutorials sowie Anleitungen für die Installation und Integration mit Entwickler-Tools. Das Portal enthält außerdem häufig ein Änderungsprotokoll, damit Entwickler nachvollziehen können, wie sich die API-Versionen im Laufe der Zeit verändert und weiterentwickelt haben, sowie alle relevanten API-Statusinformationen, zum Beispiel ob die API nicht unterstützt wird oder sich im End-of-Life-Modus befindet.

API-Lifecycle-Manager. Alle APIs haben einen Lebenszyklus, der ein API-Produkt von der Entstehung bis zum Ende seiner Lebensdauer begleitet. Zentralisierte Lifecycle-Management-Funktionen in einer solchen Plattform helfen Unternehmen sicherzustellen, dass APIs die richtigen Daten aus den richtigen Anwendungen bereitstellen und verarbeiten.

API-Policy-Manager. Richtlinien verwenden logische Anweisungen, die über das API-Gateway gesteuert werden, um die Verfügbarkeit und das Verhalten einer API zu bestimmen – wie sie den Datenfluss steuert, Aufrufe drosselt, Variablen behandelt und so weiter. Ein API-Management-Tool enthält in der Regel eine Reihe von Standardrichtlinien, aber Unternehmen können Richtlinien ändern und hinzufügen, um sie an die individuellen Anforderungen des Unternehmens anzupassen.

API-Analyse. Eine API-Analyse-Engine sammelt und analysiert Metriken, die sich auf die API-Nutzung beziehen, und erstellt Berichte für API-Entwickler und andere Beteiligte. Zu den API-Metriken gehören die Anzahl der Aufrufe, die Benutzer, die API-Aufrufe tätigen, Latenz, Betriebszeit und Verfügbarkeit, CPU-Speicherauslastung, Fehler und Trends im Zeitverlauf.

API-Testumgebung. Die Validierung einer API auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung ist ein zentraler Bestandteil jeder API-Strategie. Eine API-Testumgebung ist oft mit anderen Tools innerhalb der Entwickler-Toolchain verknüpft und unterstützt mehrere Testtypen: Funktionstests zur Validierung der API-Funktionen, der Sicherheit und der Fehlerbehandlung; Leistungstests, um festzustellen, wie die API mit Arbeitslasten unter Stress und variablen Verkehrsbedingungen umgeht; und Akzeptanztests, um zu prüfen, ob der Benutzer die API für den vorgesehenen Zweck einsetzen und nutzen kann.

API-Gateway. Das API-Gateway ist der zentrale Punkt für den API-Nachrichtenaustausch. Es nimmt API-Aufrufe entgegen, leitet sie an die entsprechende API weiter, empfängt die Antwort und leitet sie an die aufrufende Software weiter. Mit einem API-Gateway kann ein Unternehmen ein breites Spektrum von APIs und Integrationen zentral einsehen und steuern, anstatt zu versuchen, APIs innerhalb der Umgebung einzeln zu verfolgen und zu managen. API-Gateways umfassen in der Regel Überwachungs- und Protokollierungsfunktionen zur Aufzeichnung und Analyse von Aufrufen und Antworten, um die Sicherheit zu gewährleisten und Fehler zu bewerten.

Abbildung 4: Eine wirksame Unternehmens-API-Strategie bezieht Akteure auf allen Ebenen ein, von Geschäftsführern bis hin zu App-Architekten und -Entwicklern.

Eine Alternative zum API-Gateway ist ein API-Proxy, bei dem es sich im Grunde um eine Teilmenge oder eine spezialisierte Version eines API-Gateways handelt, die nur eine minimale Verarbeitung von API-Aufrufen bietet. Der API-Proxy wickelt die Kommunikation, einschließlich der Protokollübersetzung, zwischen bestimmten Softwareplattformen ab, zum Beispiel zwischen einem Proxy-Endpunkt und einer Ziel-API. Er kann auch den Verkehrsfluss zwischen Sende- und Empfangspunkten steuern.

API-Dokumentation. API-Management-Tools nutzen zunehmend Dokumentations-Engines, um gängige Aufgaben zu automatisieren, zum Beispiel Referenzdaten, die sich auf API-Aufrufe und Syntax konzentrieren, Beispiele, die zeigen, wie API-Aufrufe verwendet werden, und Tutorials, die umfassendere Beispiele im Kontext bieten. Dies gewährleistet Genauigkeit, Aktualität und Konsistenz, insbesondere in Unternehmen, in denen mehrere Entwickler an APIs arbeiten.

Heute gibt es zahlreiche API-Managementplattformen, darunter Apigee (im Besitz von Google), Akana, Azure API Management, MuleSoft Anypoint Platform, Postman, Tibco Cloud Mashery, Workato und andere. Public-Cloud-Anbieter bieten API-Tools zur Verbindung von Diensten und Daten auf ihren jeweiligen Plattformen an, wie Amazon API Gateway, Google Cloud Endpoints und Microsoft Azure API Management. Unternehmen können auch bestimmte eigenständige API- Managementkomponenten wie API-Gateway-Tools erwerben und verwenden. Beispiele hierfür sind Oracle API Gateway, Kong Gateway, Tyk API Gateway und Express Gateway. Zu den Cloud-Plattform-spezifischen Optionen gehören Amazon API Gateway und Azure API Gateway.