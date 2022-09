Es ist kein Geheimnis, dass Unternehmen ihre APIs wie das Lebenselixier ihres Unternehmens behandeln müssen. Dazu gehört auch die Entwicklung einer umfassenden, zuverlässigen API-Managementstrategie.

Unternehmen benötigen ein Tool, das alle Anfragen und Antworten nachverfolgt, die Leistung überwacht, für eine schnelle Fehlerbehebung sorgt und sicherstellt, dass alle Entwickler, die Ihre API nutzen, diese problemlos einsetzen können.

In diesem Beitrag erörtern wir vier unverzichtbare Komponenten des API-Managements und untersuchen Praktiken und Tools, die für die Umsetzung jeder einzelnen Komponente erforderlich sind.

Leistungstests bewerten, wie gut eine API die erforderlichen Arbeitslasten bewältigt, insbesondere in Zeiten starker Nutzung. Simulieren Sie unregelmäßigen Datenverkehr und unvorhersehbare Lastbedingungen, um Schwachstellen in der Leistung zu untersuchen.

2. API-Gateway

Ein API-Gateway steht im Zentrum der API-Kommunikation. Ähnlich wie ein Enterprise Service Bus fungiert das Gateway als Messaging-Administrator, der einen API-Aufruf abfängt, ihn an die entsprechende API weiterleitet und dann die Antwort bearbeitet. Anstatt ein komplexes Netz von API-Integrationen einzeln zu verwalten, bietet diese API-Managementkomponente eine abstrahierte, aber zentralisierte Anlaufstelle für Aufrufe und Antworten.

Abbildung 1: Modell eines verteilten API-Gateway.

In Fällen, in denen APIs mit externen Systemen integriert werden, die eine andere Sprache sprechen, fungiert das API-Gateway als Übersetzer. So sind Gateways in der Regel in der Lage, webbasierte Protokollformate in solche zu konvertieren, die SOAP-basierte APIs verstehen, wie zum Beispiel XML. Viele Gateway-Produkte umfassen auch automatische Überwachungs- und Tracking Tools, die die Bewegung von APIs durch das Gateway verfolgen und alle Call/Response-Transaktionen aufzeichnen.