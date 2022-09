Die unterschiedlichen API-Typen und ihre Merkmale

Ein Application Programming Interface (API oder Programmierschnittstelle) ist ein leistungsfähiges und vielseitiges Mittel zur Verbindung verschiedener und unterschiedlicher Softwareanwendungen.

APIs ermöglichen die Integration und Interoperabilität einer Vielzahl von Softwareprodukten, die nicht miteinander in Beziehung stehen, mit anderer Software und Daten. APIs ermöglichen es den Entwicklern auch, die Software um neue Funktionen zu erweitern, indem sie eine Vielzahl von APIs anderer Entwickler nutzen.

APIs sind jedoch nicht alle gleich. Entwickler können mit einer Reihe von API-Typen, -Protokollen und -Architekturen arbeiten, die den einzigartigen Anforderungen verschiedener Anwendungen und Unternehmen entsprechen.

Vier Arten von Web-APIs

APIs sind weithin akzeptiert und werden in Webanwendungen verwendet. Es gibt vier Haupttypen von APIs, die üblicherweise in webbasierten Anwendungen verwendet werden: öffentlich, Partner, privat und zusammengesetzt. In diesem Zusammenhang gibt der API-Typ den beabsichtigten Anwendungsbereich an.

Public APIs. Eine Public API ist offen und kann von jedem externen Entwickler oder Unternehmen genutzt werden. Ein Unternehmen, das eine Geschäftsstrategie verfolgt, die die gemeinsame Nutzung seiner Anwendungen und Daten mit anderen Unternehmen vorsieht, wird eine öffentliche API entwickeln und anbieten.

Public APIs erfordern in der Regel eine moderate Authentifizierung und Autorisierung. Ein Unternehmen kann auch versuchen, die API zu monetarisieren, indem es für die Nutzung der Public API eine Gebühr pro Aufruf erhebt.

Partner-APIs. Eine Partner-API, die nur speziell ausgewählten und autorisierten externen Entwicklern oder API-Kunden zur Verfügung steht, ist ein Mittel zur Erleichterung von Business-to-Business-Aktivitäten. Wenn ein Unternehmen beispielsweise seine Kundendaten selektiv mit externen CRM-Firmen teilen möchte, kann eine Partner-API das interne Kundendatensystem mit diesen externen Parteien verbinden - eine andere API-Nutzung ist nicht gestattet.

Partner haben klare Rechte und Lizenzen für den Zugriff auf solche APIs. Aus diesem Grund verfügen Partner-APIs in der Regel über strengere Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Sicherheitsmechanismen. Unternehmen machen solche APIs in der Regel auch nicht direkt zu Geld; die Partner werden für ihre Dienste und nicht über die API-Nutzung bezahlt.

Interne APIs. Eine interne (oder private) API ist nur für die Verwendung innerhalb des Unternehmens vorgesehen, um Systeme und Daten innerhalb des Unternehmens zu verbinden. Eine interne API kann zum Beispiel die Gehaltsabrechnungs- und HR-Systeme eines Unternehmens verbinden.

Interne APIs weisen traditionell eine schwache oder gar keine Sicherheit und Authentifizierung auf, da die APIs für den internen Gebrauch bestimmt sind und derartige Sicherheitsstufen durch andere Richtlinien als gegeben vorausgesetzt werden. Dies ändert sich jedoch, da ein größeres Bewusstsein für Bedrohungen und Anforderungen zur Einhaltung von Vorschriften die API-Strategie eines Unternehmens zunehmend beeinflussen.

Composite APIs. Composite (zusammengesetzte) APIs kombinieren im Allgemeinen zwei oder mehr APIs, um eine Abfolge von verwandten oder voneinander abhängigen Vorgängen zu erstellen. Diese APIs können vorteilhaft sein, um komplexe oder eng miteinander verbundene API-Verhaltensweisen zu adressieren, und können manchmal die Geschwindigkeit und Leistung gegenüber einzelnen APIs verbessern.