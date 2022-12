Kostenloses E-Handbook: Wie Entwickler APIs sicher erstellen

Eine API ist ein vielseitiges Mittel zur Verknüpfung verschiedener, unterschiedlicher Anwendungen. APIs ermöglichen die Integration und Interoperabilität einer Vielzahl von Programmen und Daten. Sie erlauben es Entwicklern außerdem, Software um neue Funktionen zu erweitern, indem sie eine Vielzahl von APIs anderer Entwickler nutzen.

Entwickler müssen sich allerdings mit einigen Grundsätzen der API-Entwicklung und des -Managements vertraut machen, damit ihre Anwendungen wie vorgesehen funktionieren. Unternehmen benötigen ein Tool, das alle Anfragen und Antworten nachverfolgt, die Leistung überwacht, für eine schnelle Fehlerbehebung sorgt und sicherstellt, dass alle Entwickler, die deren API nutzen, diese problemlos einsetzen können. Sie müssen vor allem aber die Sicherheit der API gewährleisten, um möglichen Einfallstoren für Angriffe vorzubeugen.

In diesem E-Handbook geht es um die verschiedenen Schritte der API-Entwicklung – ausgehend vom Erstellen einer Strategie über das Management und den Einsatz in einer produktiven Umgebung bis hin zur Umsetzung von Best Practices der API-Security.

Im ersten Artikel erklärt Stephen J. Bigelow, wie sich eine API-Strategie entwickeln und umsetzen lässt. Dabei geht er auf die einzelnen Schritte des API-Lifecycle ein, benennt Herausforderungen und Komponenten des API-Managements und zeigt Best Practices für eine Strategieentwicklung.

Abbildung 1: Das kostenlose E-Handbook unterstützt bei der Konzipierung und Entwicklung sicherer APIs.

Anschließend geht es um interne und externe APIs. Chris Tozzi erläutert, warum beide Arten einen unterschiedlichen Ansatz bei der Überwachung und Verwaltung erfordern. Der dritte Artikel dreht sich um Tools für das API-Management und wie sich diese bewerten lassen. Schließlich zählt Michael Cobb im vierten Artikel sieben Best Practices zum Testen der API-Sicherheit auf und verweist auf die Bedeutung einer sicheren Schnittstelle.