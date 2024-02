Funktionstests von APIs sollten nicht vernachlässigt werden

Anwendungen verlassen sich auf APIs (Programmierschnittstellen), um Daten blitzschnell bereitzustellen, abzurufen und zu speichern. Diese Abhängigkeit macht das Testen von APIs immer wichtiger.

In der jüngeren Vergangenheit haben Entwickler während der Funktionsentwicklung Unit-Tests für APIs durchgeführt. Nach dieser Phase wurden APIs jedoch nur noch selten getestet – wenn sie überhaupt getestet wurden. Mit der zunehmenden Bedeutung von APIs und der Erkenntnis, dass sie eine potenzielle Quelle für Eindringlinge darstellen, haben regelmäßige API-Tests erheblich zugenommen. Gegenwärtig führen die meisten testversierten Unternehmen regelmäßige API-Tests als Teil der funktionalen Anwendungstests durch.

Dieser Artikel befasst sich mit den notwendigen Elementen einer starken Strategie für funktionale API-Tests, den Herausforderungen bei der Einführung und ersten Schritten.

Stellen Sie als Nächstes sicher, dass alle API-Änderungen als Stories oder Tasks nachverfolgt werden. Funktionstests hängen vom Verständnis aller Änderungen an der API-Funktionalität ab, damit neue Tests entwickelt werden können, um die Testabdeckung sicherzustellen. Viele Teams erstellen ein API-Inventar, mit dem sie jede API, ihre Funktionen und die Zeitpunkte ihrer Aktualisierung oder Änderung verfolgen können.

Ziehen Sie in Erwägung, QS-Tester und IT-Mitarbeiter ein System entwickeln zu lassen, mit dem Sicherheits-Token für APIs verwendet werden können, ohne unnötige Informationen preiszugeben. Viele APIs erfordern Autorisierungs-Token für den Datenaustausch. Andere APIs können Sicherheits-Tokens zum Speichern oder Abrufen von Daten erfordern. Sicherheits-Token ändern sich bei jeder Verwendung, so dass es keine Möglichkeit gibt, einen einzigen Token-Code für laufende Testausführungen festzulegen. Sie benötigen die Mitarbeit des IT-Teams, um APIs auf sichere Weise funktional zu testen.

Um diese Herausforderungen zu meistern, sollte ein Team in Erwägung ziehen, ein API-Test-Tool auszuwählen und QS-Mitarbeiter von einem bereitwilligen Entwickler im Testen von APIs schulen zu lassen. Stellen Sie zunächst sicher, dass alle APIs über eine vollständige Dokumentation verfügen, einschließlich Informationen zu Abhängigkeiten und Abläufen.

API-Tests stellen sicher, dass Anwendungen wie erwartet funktionieren. Es ist eine wesentliche Praxis, um Sicherheit und Fehlerbedingungen richtig zu verwalten, aber funktionale Tests von APIs sind kompliziert. Sie erfordern technisches Know-how und die Fähigkeit, in die Tiefe zu gehen und zu verstehen, wie Anwendungen Daten verarbeiten. API-Tests sind keine Tests, die durch einfachen Zugriff auf eine Benutzeroberfläche durchgeführt werden können.

Beginnen Sie mit dem Aufbau einer Strategie für funktionale API-Tests

Der erste Schritt zum Aufbau einer erfolgreichen Strategie für funktionale API-Tests besteht darin, jede API, ihre Funktionen und Anforderungen zu verstehen. API-Anforderungen sind oft in der API-Dokumentation zu finden, aber spezifische und notwendige Details werden manchmal ausgelassen.

Arbeiten Sie mit den API-Entwicklern zusammen, um sicherzustellen, dass die Dokumentation das erwartete Verhalten in allen Szenarien, die Fehlerbedingungen und Statuscodes, den Zweck und das Ziel der API sowie die Auswirkungen der API auf den Anwendungs-Workflow enthält.

Erstellen Sie als QS-Tester, der für funktionale API-Tests verantwortlich ist, einen Testplan und einen Testansatz. Wählen Sie dann ein API-Test-Tool aus, mit dem Tester sowohl automatisierte als auch manuelle Tests erstellen und ausführen können. Viele vorhandene QS- und Entwickler-Tools enthalten eine Option für API-Tests. Prüfen Sie die Fähigkeiten Ihrer vorhandenen Tools, bevor Sie ein weiteres hinzufügen.

Erstellen Sie als nächstes einen Testplan und entwickeln Sie Testfälle. Sobald die Testfälle erstellt sind, organisieren Sie sie in allen funktionierenden Kombinationen. Eine Möglichkeit besteht darin, Tests zu erstellen und sie dann auszuführen. Bei vielen Tools können die Tester auch schnell während der Ausführung testen. Mit anderen Worten: Sie können jede Anforderung testen, während Sie den Test entwickeln.

Sobald die Tester mit API-Tests vertraut sind, sollten Sie API-Tests identifizieren, die automatisiert werden können. Wählen Sie zunächst Tests für anwendungskritische APIs aus, die Sie automatisieren können. Die meisten API-Test-Tools enthalten benutzerfreundliche Optionen für die Erstellung automatisierter API-Tests, deren Ausführung der Tester nach Bedarf planen kann.

Funktionstests für APIs sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Anwendungen genau, sicher und mit hervorragender Leistung funktionieren. APIs sind von zentraler Bedeutung für die Anwendungsentwicklung, wenn eine Anwendung Daten speichert, abruft oder austauscht. APIs werden kodiert und häufig entweder intern geändert oder können von externen Partnern, die die API für die Verbindung nutzen, nachteilig verändert werden. Das Testen von APIs muss eine kontinuierliche Testoption sein, um die Qualität der Anwendung und eine positive Kundenerfahrung zu gewährleisten.

Das Testen von APIs bringt viele Herausforderungen mit sich, die jedoch alle mit einer Investition in Zeit und der Einhaltung von Best Practices bewältigt werden können. Nehmen Sie API-Funktionstests als Teil der QS-Tests auf, damit eine Anwendung das liefert, was Kunden brauchen und wollen.