5 IoT-Gerätetests, die Sie durchführen sollten

Routinemäßige IoT-Gerätetests können den Zeitaufwand und die Kosten eines jeden IoT-Projekts reduzieren, unabhängig davon, ob Sie die Geräte einzeln oder als Teil einer größeren Initiative einsetzen. IoT-Implementierungen umfassen in der Regel eine große Anzahl von Geräten, was das Testen von Hardware und Software zur Gewährleistung ihrer Zuverlässigkeit und Sicherheit erschweren kann.

Ihre Strategie zum Testen von IoT-Geräten muss fünf Schlüsselaspekte über den gesamten Lebenszyklus der Geräte berücksichtigen: Konnektivität, Kontinuität, Compliance, Koexistenz und Sicherheit. Wie Sie die einzelnen Aspekte angehen, hängt von Ihrer Infrastruktur, den verfügbaren Ressourcen und der Branche ab. Jeder dieser Aspekte bestimmt, wie Sie Ihren Arbeitsablauf zum Testen von IoT-Geräten formulieren, um jeden Bereich der einzigartigen Situation Ihres Unternehmens abzudecken.

Eine gründliche Strategie zum Testen von IoT-Geräten sollte die Leistung, Funktionalität, Kompatibilität und Sicherheit der Geräte überprüfen. Die Testansätze sollten alle Ebenen von IoT-Geräten abdecken:

Wer testet IoT-Geräte?

Da die meisten QS-Analysten (Qualitätssicherung, Quality Assurance) in den Entwicklungsteams tätig sind, fällt das Testen von IoT-Geräten oft den IT-Administratoren und/oder denjenigen zu, die für die Bereitstellung der Geräte verantwortlich sind. QS-Analysten werden möglicherweise nur dann in IoT-Tests einbezogen, wenn die Geräte Teil einer größeren Initiative sind, an der sie beteiligt sind. Das könnte dazu führen, dass viele Geräte außerhalb eines regulären Testplans liegen und nach der Bereitstellung nie wieder angefasst werden.

Wenn Ihr Unternehmen über eine große IoT-Geräteflotte verfügt, könnte es sich lohnen, ein spezielles IoT-Gerätetestteam einzurichten. Dieses Team wäre dafür verantwortlich, IoT-Geräte als Teil eines größeren Projektteams einzusetzen, sie regelmäßig zu testen und die Geräteverwaltung zu koordinieren. Ideale Mitglieder wären QS-Experten sowohl für funktionale Tests (Unit-, Integrations- und Regressionstests) als auch für nicht-funktionale Tests (Leistung, Last und Kompatibilität). Auch ein Sicherheitsexperte wäre eine sinnvolle Ergänzung des Teams, denn Cybersicherheit ist heute von größter Bedeutung. Er könnte alle Sicherheitstests koordinieren und mit externen Teams zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die IoT-Sicherheit stets berücksichtigt wird.