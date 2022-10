APIs testen: Checkliste und Best Practices

APIs sind für ein modernes Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Über sie stellt ein Unternehmen Anwendungen und Dienste für Kunden und Partner bereit, sowohl extern als auch intern. Trotz des Bewusstseins für die geschäftskritische Natur von APIs räumen viele Unternehmen dem Testen von APIs keine Priorität ein, und Softwareentwicklungsunternehmen testen APIs nicht regelmäßig.

Die Realität ist: API-Tests sind die wichtigsten Tests, die Sie durchführen sollten. Ihre Anwendungen nutzen Daten und Nachrichten gemeinsam und sind auf die Ein- und Ausgabe verschiedener API-Endpunkte angewiesen. Jedes Problem führt zu Defekten und Leistungsproblemen, die sich auf Kunden und Partner auswirken. Dies kann zu Problemen mit Datenkorruption führen.

Wie wird Ihre Anwendung für die Kunden funktionieren, wenn die Daten-Feeds nicht funktionieren? Was passiert, wenn die erwarteten Daten nicht in das System eines Partners fließen? Jede Unterbrechung des Backend-Austauschs von Daten, Dateien und anderen Informationen bedeutet, dass eine Anwendung für Ihre Kunden nicht gut arbeiten wird. Wenn diese Verbindungen ausfallen, wird auch die Anwendung beeinträchtigt. Deshalb ist der erste Schritt die Planung einer API-Teststrategie, die Verbindungsunterbrechungen verhindert.

Das richtige API-Tool auswählen

Mit einer API-Teststrategie in der Hand, wählen Sie ein Tool zum Testen Ihrer APIs aus oder erstellen es. Es gibt fast so viele Tools für die Entwicklung und Durchführung von API-Tests wie Sprachen, mit denen eine API programmiert werden kann. Einige sind quelloffen. Wie kann man also feststellen, welche man verwenden sollte?

Die meisten API-Test-Tools bieten unkomplizierte Möglichkeiten zur Erstellung einer Reihe von Testskripten, von einem einfachen Verbindungstest bis hin zur Überprüfung von Daten und der Gewährleistung einer sicheren Authentifizierung. Die Benutzer können das Format von Anfrage und Antwort angeben, so dass Sie mit JSON, XML oder einem anderen Format testen können.

Die meisten Tools bieten auch die Möglichkeit, verschiedene Tests zur Validierung zu erstellen. In Postman können Benutzer beispielsweise eine beliebige Anzahl von Testskripten erstellen, die jedes Mal ausgeführt werden, wenn die Schaltfläche Senden angeklickt wird. Die Benutzer können auch Tests erstellen, um Fehlerbedingungen zu simulieren und zu testen.

In bestimmten Fällen benötigen Sie einen Security-Experten, der Sie bei der Konzeption der sicherheitsrelevanten API-Tests und der Auswahl des bevorzugten Tools unterstützt. Für den Rest der Tests kann fast jedes Standard-Tool verwendet werden. Beispiele für Tools, die API-Tests durchführen, sind Postman, Katalon und Karma.

Denken Sie daran, Ihre Entwicklungs- und Qualitätssicherungsteams in diese Diskussion einzubeziehen. Auf diese Weise können Sie ein Tool auswählen, das für das gesamte Team geeignet ist. Und wenn diese Kollegen bereits mit solchen Tools vertraut sind, können sie die Vorteile und Grenzen eines Produkts diskutieren.