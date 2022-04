Encapsulation und Decapsulation in Netzwerken

Für viele Menschen sind Netzwerke eine Selbstverständlichkeit, obwohl sie in unserem täglichen Leben eine wichtige Rolle spielen. Netzwerke beruhen auf einigen grundlegenden Konzepten, die unter anderem Encapsulation, Decapsulation und Netzwerkschichten umfassen.

Die Entkapselung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, das heißt von Layer 1 bis Layer 7 des OSI-Modells, während das Paket an den empfangenden Computer übertragen wird.

Die ISO (International Organization for Standardization) hat ein Modell für Protokolle definiert, das die Systemschichten nach ihrer Funktion trennt: das OSI-Modell (Open Systems Interconnection). Jede der sieben OSI-Schichten (auch Layer genannt) umfasst einen bestimmten Satz an Funktionen.

Die am weitesten verbreiteten Netzwerkprotokolle gehören zur Internetprotokollsuite, allgemein als TCP/IP bezeichnet, die im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums entwickelt wurde. Das TCP/IP-Modell wurde so gestaltet, dass es auf einer Vielzahl von Computertypen funktioniert.

Jedes Paket absolviert seinen ersten Hop über das lokale Netzwerk. Die Sicherungsschicht fügt die MAC-Adresse (Media Address Control) hinzu, die vom Systemhersteller in jede Netzwerkschnittstelle integriert wird. Die ersten Bytes geben den Hersteller an, während die folgenden Bytes jede Netzwerkschnittstelle, die der Hersteller jemals produziert hat, eindeutig spezifizieren. Folglich gibt es weltweit keine Schnittstellen mit identischer MAC-Adresse.

Anwendungsschicht

Das TCP/IP-Modell fasst die Sitzungs- und Darstellungsschicht in der Anwendungsschicht zusammen. Die Sitzungsschicht kann steuern, ob eine Verbindung in beide Richtungen gleichzeitig, jeweils nur in bestimmte Richtung oder ausschließlich in eine Richtung sendet.

Die Darstellungsschicht ist der Sitzungsschicht übergeordnet und sorgt dafür, dass die Anwendung die Daten in einer verwertbaren Form erhält. Sie kann Ver- und Entschlüsselung sowie Komprimierung und Dekomprimierung bereitstellen.

Die Anwendungsschicht stellt die menschliche Schnittstelle zum Netzwerk dar, zum Beispiel durch Funktionen wie E-Mail, Dateitransfer und das Web.