Die Vorteile einer verteilten Cloud-Architektur für UC

Unified Communications (UC) gehört zu den wenigen Unternehmensdiensten, bei denen IT-Verantwortliche die Migration in die Cloud scheuen. Dies gilt vor allem für Unternehmen, in denen UC eine überragende Rolle bei der Aufrechterhaltung und dem Wachstum ihres Betriebs spielt. Viele stellen die Leistung und Zuverlässigkeit von UC as a Service (UCaaS) und IaaS-basierten UC-Diensten in Frage und halten sie für zu riskant.

Diese Denkweise beginnt sich zu ändern. Die Verlagerung zur Fernarbeit und andere geschäftliche Faktoren zwingen viele Verweigerer dazu, ihre UC-Architekturen vor Ort zu überdenken. Gleichzeitig bietet die verteilte Cloud-Architektur den Unternehmen eine neue Möglichkeit, zuverlässige UC-Dienste für Anwender rund um den Globus bereitzustellen.

Hier erfahren Sie, wie verteilte Clouds funktionieren und warum sie für geschäftskritische UC-Dienste ein erstklassiger Kandidat sind.

Was verteilte Clouds sind und was nicht Anstatt sich bei der Bereitstellung von Anwendungen und Diensten auf einen einzigen Cloud-Anbieter zu verlassen, nutzen verteilte Clouds die Ressourcen mehrerer öffentlicher und privater Clouds und Edges, um die Leistung und Redundanz zu erhöhen. Dadurch wird aus der Sicht der Cloud-Infrastruktur ein einziger Ausfallpunkt eliminiert. Verteilte Clouds sind jedoch keine Multi-Cloud-Architekturen. Der Unterschied zwischen den beiden liegt in der Art und Weise, wie sie verwaltet werden. Verteilte Clouds lassen sich skalieren, um eine größere Anzahl von Nutzern unterzubringen, oder um die Netzwerkleistung für Nutzer an entfernten Standorten zu verbessern. Multi-Clouds werden entweder separat verwaltet oder erfordern den Einsatz von Multi-Cloud-Verwaltungssoftware eines Drittanbieters. Eine verteilte Cloud-Architektur ist von Grund auf so konzipiert, dass sie mit einer einzigen, integrierten Control Plane zentral verwaltet werden kann. Dadurch entfällt ein Großteil des Aufwands bei der Durchsetzung einheitlicher Konfigurationsrichtlinien in Public-Cloud- und Edge-Provider-Netzwerken. Die Verteilung von Diensten über mehrere physische Standorte bietet enorme Vorteile in Bezug auf Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Leistung. Durch die Duplizierung und Platzierung von Services in der Nähe der Endnutzer werden Latenzzeiten und Überlastungen reduziert, was sich in einer besseren Servicequalität für Echtzeit-Streaming-Anwendungen niederschlägt. Darüber hinaus lassen sich verteilte Clouds skalieren, um eine größere Anzahl von Nutzern unterzubringen, oder um die Netzwerkleistung für Nutzer an entfernten geografischen Standorten zu verbessern. Dies ist ein bedeutender Vorteil für Unternehmen, die eine wachsende Zahl von Mitarbeitern an entfernten Standorten verwalten.

Verteilte Clouds sind perfekt für unternehmenskritische UC Aufgrund dieser Vorteile, insbesondere der geringeren Latenz, eignen sich verteilte Cloud-Modelle besonders gut für unternehmenskritische UC-Dienste, zum Beispiel für 24/7-Kundenkontaktzentren. Der Schlüssel zum Aufbau eines zuverlässigen und leistungsstarken verteilten Cloud-UC-Modells besteht darin, zunächst den geografischen Standort zu ermitteln, von dem aus sich die Endbenutzer verbinden werden. Auf der Grundlage dieser Informationen kann man eine Reihe von privaten, öffentlichen und Edge-Service-Standorten als Quellstandort für die bereitzustellenden UC-Anwendungen auswählen. Der Vorteil dieses Modells besteht darin, dass die Präsenzpunkte der UC-Dienste (Points of Presence, PoP) in andere Cloud- oder Edge-Standorte migriert werden können, wenn die Benutzerbasis wächst oder an andere Standorte verlagert wird, wo die Leistung optimal bleibt.