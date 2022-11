Sind Microsoft-Teams-Anrufe verschlüsselt?

Telefonieren ist nach wie vor eine wichtige Technologie, um die Kommunikation zwischen Unternehmen, Kunden und Mitarbeitern zu erleichtern. Dies bedeutet jedoch, dass bei Telefongesprächen sensible Informationen ausgetauscht werden können, einschließlich solche über Verträge, geistiges Eigentum und geschützte Gesundheitsinformationen.

Daher müssen Unternehmen darauf achten, dass Telefongespräche gesichert werden, um den Datenschutz zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, da Unternehmen und Kunden von traditionellen PBX-Systemen auf IP-Telefonie umsteigen, bei der die Benutzer auf Cloud-basierte Plattformen wie Microsoft Teams zurückgreifen. Aber sind diese internetbasierten Plattformen sicher vor Hackern, die die Anrufe abfangen?

E2EE erhöht die Sicherheit von Teams-Anrufen

Microsoft Teams verschlüsselt alle Datenübertragungen während der Übertragung und im Ruhezustand mit den Standardsicherheitsfunktionen von Transport Layer Security (TLS) und Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP). Microsoft bietet Teams-Administratoren jedoch auch die Möglichkeit, die Sicherheit von Teams-Anrufen über den standardmäßigen Schutz hinaus zu erhöhen, nämlich durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (End-to-End Encryption, E2EE).

Mit E2EE können Administratoren die Sicherheit der Teams-Telefonie erhöhen, indem sie sicherstellen, dass ein Anruf an der Quelle verschlüsselt und am Zielort entschlüsselt wird. E2EE bietet ein höheres Maß an Sicherheit für extrem sensible Anrufe oder Gespräche, die zusätzliche gesetzliche Anforderungen erfüllen müssen.

Ein Nachteil von E2EE in Teams ist, dass Funktionen zum Beispiel zum Aufzeichnen, Weiterleiten, Zusammenführen, Parken von Anrufen und Live-Transkriptionen nicht verfügbar sind. Unternehmen müssen abwägen, ob die Vorteile der Sicherung von Anrufen über E2EE den Verlust des Zugriffs auf diese Anruffunktionen wert sind.