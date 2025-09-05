Wie man Smishing in Sicherheitsschulungen einbindet

Da immer mehr Mitarbeiter über ihre Mobiltelefone auf Unternehmensdaten zugreifen, muss die IT-Abteilung ihre Sicherheitsschulungen anpassen, um die Bedrohungen für diese Geräte zu berücksichtigen.

Eine Variante des Phishing ist das sogenannte SMS-Phishing oder Smishing, bei dem statt E-Mails SMS-Nachrichten verwendet werden. Wie bei E-Mail-basierten Phishing-Angriffen besteht das Ziel dieser Nachrichten darin, die Empfänger dazu zu verleiten, sensible Informationen preiszugeben oder auf schädliche Links zu klicken.

In den letzten Jahren hat sich Smishing zu einem wichtigen Angriffsvektor entwickelt. Ein Grund, warum diese Art von Social-Engineering-Angriffen für Cyberkriminelle so attraktiv ist, ist das mangelnde Bewusstsein der Nutzer. Zwar haben viele Unternehmen viel Geld investiert, um ihren Mitarbeitern beizubringen, wie sie Phishing-Versuche erkennen können, die Gefahr durch Smishing wurde jedoch weitgehend ignoriert. Um die Sicherheit von Unternehmen in der heutigen Bedrohungslandschaft zu gewährleisten, müssen IT-Teams die Nutzer darin schulen, Smishing-Betrugsversuche zu unterbinden.

Warum ist Smishing eine Bedrohung für die Unternehmenssicherheit? Man könnte versucht sein, Smishing-Angriffe als Cyberbedrohung zu betrachten, die nur das Smartphone eines Endanwenders betrifft. Diese Art von Angriffen kann jedoch Konsequenzen für das Unternehmen haben, selbst wenn sie auf ein persönliches Gerät abzielen. Hacker entwickeln Smishing-Angriffe zum Beispiel häufig, um die Anmeldedaten von Benutzern zu stehlen. Wenn ein Benutzer als Reaktion auf einen solchen Versuch seine Arbeitsanmeldedaten eingibt, könnte dies dem Angreifer Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk verschaffen. Natürlich gibt es viele verschiedene Arten von Smishing-Angriffen, und sie zielen nicht immer auf den Diebstahl von Anmeldedaten ab. Einige Angriffe versuchen, Malware auf den Mobilgeräten der Benutzer zu installieren. Wenn ein Benutzer von einem infizierten Gerät aus auf das Unternehmensnetzwerk zugreift, könnte die Malware auf dem Gerät den Angreifern eine Hintertür in das Netzwerk verschaffen. Dies ist eine besonders besorgniserregende Möglichkeit für jedes Unternehmen, das ein BYOD-Programm hat.

Der Problem mit Smishing gegenüber anderen Phishing-Methoden Neben der mangelnden Sensibilisierung der Nutzer ist Smishing aus mehreren Gründen eine besonders gefährliche Form des Phishings. Smishing ist tendenziell effektiver als E-Mail-Phishing, da SMS-Nachrichten eine höhere Öffnungsrate als E-Mails haben. Einige Benutzer halten Textnachrichten möglicherweise auch für glaubwürdiger als E-Mails. Da Spam-E-Mails weit verbreitet sind, beschäftigen sich die meisten Benutzer nicht mit Nachrichten, die auch nur im Entferntesten gefälscht oder unwichtig aussehen. Da Spam-SMS hingegen weniger verbreitet sind, sind Benutzer möglicherweise eher bereit, einer fragwürdigen Textnachricht zu vertrauen. E-Mails sind in der Regel auch länger als Textnachrichten, sodass mehr Raum für Fehler und andere Warnsignale besteht, die Benutzer entdecken können. Ein weiteres Problem sind die möglichen Schutzmaßnahmen. Mit herkömmlichen Cybersicherheitstools kann die IT-Abteilung Smishing nicht abwehren. Im Gegensatz zu E-Mails werden Smishing-SMS direkt vom Absender an den Empfänger gesendet. Sie müssen nicht zuerst das Netzwerk des Arbeitgebers des Empfängers passieren. Mit anderen Worten: Es ist für Unternehmen unmöglich, SMS-Nachrichten zu filtern, die an die persönlichen Geräte der Endanwender gesendet werden. Es gibt jedoch Apps, die Smishing-Angriffe nachträglich erkennen können. Mit diesen Tools können IT-Teams alle Angriffsmuster identifizieren, die auf Mitarbeiter abzielen, und entsprechend reagieren. Da Smishing-Angriffe häufig Mitarbeiter eines Unternehmens zum Ziel haben, richten einige IT-Abteilungen eine spezielle Telefonnummer ein. An diese können Benutzer verdächtige Textnachrichten weiterleiten. So können Administratoren die Benutzer auf aktuelle Smishing-Kampagnen aufmerksam machen. Diese Taktiken sind zwar hilfreich, bieten jedoch keine systematische Prävention.