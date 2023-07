Wie man Deception planvoll im Unternehmen integriert

Es ist nicht mehr die Frage, ob Angreifer in ein bestimmtes Unternehmensnetzwerk eindringen, sondern wann - eine Tatsache, die proaktive Cybersicherheitsstrategien wie Threat Hunting und Cyber-Deception zunehmend interessant macht. Die Analysten von Research and Markets prognostizieren, dass der Markt für Täuschungstechnologien bis 2026 auf 4,2 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, gegenüber 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020.

Bei der Deception werden Täuschungsobjekte in der IT-Umgebung ausgelegt, um böswillige Hacker von den echten Systemen und Anwendungen wegzulocken. Im besten Fall kann die Cyber-Deception Folgendes bewirken:

All dies ist jedoch leichter gesagt als getan. Um ein Deception-Programm aufzubauen, das die oben genannten Vorteile verwirklicht, benötigen Sicherheitsverantwortliche einen durchdachten und strategischen Ansatz. Beachten Sie die folgenden Best Practices.

Während frühe Deception-Versuche in dem Ruf standen, die Ziele von Organisationen nicht direkt zu unterstützen - in einigen Fällen wurden Zeit und Ressourcen verschwendet - haben sich die Techniken und Technologien zur Cybertäuschung seit den Anfängen der rudimentären Honeypots stark weiterentwickelt.

3. Implementierung und Integration von Deception-Technologien

Die Deception-Technologie hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, und es gibt inzwischen eine Vielzahl von kommerziellen und Open-Source-Optionen. Prüfen und wählen Sie die Technologie aus, die den Anforderungen Ihres Vorhabens am besten entspricht, und berücksichtigen Sie dabei Skalierbarkeit, Tiefe und Breite der Abdeckung, Bereitstellungsmodelle, Verwaltungsschnittstellen und Automatisierungsfunktionen. Da jede Täuschungstechnologie das Sicherheitspersonal vor verdächtigen Aktivitäten warnen muss, ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie sich in bestehende Erkennungstechnologien und andere Tools im SOC (Security Operations Center) integrieren lässt.

Nach der Auswahl der Täuschungstechnologie für den Einsatz muss das Sicherheitspersonal die Ressourcen sorgfältig einrichten und konfigurieren. Dies damit diese wie ihre „echten“ Gegenstücke aussehen und sich verhalten. Denken Sie daran, dass eine erfolgreiche Täuschung nicht nur von der Technologie, sondern auch von Psychologie und Social Engineering abhängt. Wenn ein Täuschungsobjekt wie eine Ente aussieht, wie eine Ente schwimmt und wie eine Ente quakt, werden Angreifer eher glauben, dass es sich um eine Ente handelt. Vor diesem Hintergrund sollten Sie auch den Einsatz vorhandener Technologien in Erwägung ziehen, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen, zum Beispiel durch die Einrichtung falscher Benutzerkonten und E-Mail-Adressen auf Produktionssystemen.