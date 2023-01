Wie ein Compliance-Management-System Risiken minimiert

Der Begriff Compliance war bis vor einigen Jahren hauptsächlich in besonders risikobehafteten Bereichen, zum Beispiel bei Banken oder Versicherungen, bekannt. Mittlerweile ist das Thema für sämtliche Branchen relevant. Im Mittelpunkt stehen dabei Datenschutz, Korruptionsbekämpfung, Produkthaftung und Lieferkettentransparenz.

Gerade der letzte Punkt ist durch das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) aktuell: Unternehmen müssen bestimmte Regularien erfüllen und Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel eine Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte verabschieden, eine Risikoanalyse anfertigen und wirksame Beschwerdemechanismen einführen. Verstöße gegen die Nachweispflichten können nicht nur zu Geld- und Freiheitsstrafen, sondern auch zu Rufschädigung und sogar zum Entzug der Geschäftslizenz führen.

Selbst kleinere und mittlere Unternehmen sind nicht davor gefeit. Sobald sie als Lieferanten für vom Lieferkettengesetz betroffene Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden tätig sind, stehen sie ebenfalls vor der Frage: Wie schafft man es, ob mit oder ohne Compliance-Abteilung, sich erfolgreich mit den umfassenden und teilweise auch unübersichtlichen Regularien und Vorschriften auseinanderzusetzen? Wie gelingt es, die Geschäftspartner im Blick zu behalten und sie auf Einhaltung der Menschenrechts- und Umweltstandards zu überprüfen?

Die Aufgabe scheint angesichts immer komplexer werdender Geschäftsbeziehungen und des steigenden Kostendrucks kaum zu bewältigen.

Mit einem strukturellen Rahmen Sicherheit schaffen

Hilfreich kann dabei die Etablierung eines sogenannten Compliance-Management-Systems (CMS) sein. Es schafft einen strukturellen Rahmen für sämtliche Compliance-Maßnahmen eines Unternehmens und gewährleistet, dass sowohl interne Richtlinien als auch gesetzliche Bestimmungen sowie Anforderungen von Geschäftspartnern oder Kunden eingehalten werden. Um im gesamten Unternehmen eine funktionierende Compliance-Kultur zu etablieren, müssen Risiken identifiziert und Ziele festgelegt werden. Die daraus entstehenden Regeln müssen für alle verständlich sein.

Eine in die relevanten Prozesse integrierte Compliance-Software gibt klare Kommunikationsstrukturen vor und vereinfacht es, Entscheidungen und Risikobewertungen für alle nachvollziehbar zu machen und zu dokumentieren. Bei der Auswahl der IT-Lösung sollte beachtet werden, dass Administratoren jederzeit ohne großen Aufwand das Programm den individuellen Bedürfnissen des Unternehmens anpassen und es bei Bedarf skalieren können.

So müssen Unternehmen nicht mit einer Vielzahl unterschiedlicher Tools hantieren, sondern decken mit einer einzigen Anwendung sämtliche Compliance-Bereiche ab. Entscheidet man sich für eine Cloud-Lösung, reduziert sich der Implementierungsaufwand. Die Mitarbeitenden loggen sich über den Browser in das System ein und können direkt damit arbeiten. So spart sich ein Unternehmen eine langwierige Einarbeitung und damit Zeit und Kosten.