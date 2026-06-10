Wie UC-Plattformkonsolidierung die Belegschaft entlastet

Da künstliche Intelligenz im Arbeitsumfeld zunehmend an Bedeutung gewinnt, werden die Anforderungen an die Produktivität kontinuierlich steigen. Neue KI-Funktionen können den Mitarbeitern zwar dabei helfen, diese Erwartungen zu erfüllen, doch wird es mehr Tools zu verwalten geben, von denen einige ungewohnt sein werden.

Um eine Überforderung der Mitarbeiter und eine Beeinträchtigung ihres Erlebnisses zu vermeiden, benötigen IT-Verantwortliche einen strategischen Ansatz für die Bereitstellung von Unified Communications – insbesondere, da die Anbieter neue KI-Funktionen einführen. Betrachten wir nun drei Faktoren für das Management von UC (Unified Communications) unter Berücksichtigung sowohl der Produktivität als auch des Mitarbeitererlebnisses.

1. Notwendigkeit einer Konsolidierung der UC-Plattformen Trotz des umfangreichen Funktionsumfangs von UC-Plattformen setzen viele Unternehmen neben eigenständigen Produktivitätsanwendungen mehrere dieser Plattformen ein. UC sorgt theoretisch für Effizienzsteigerungen, indem Collaboration und Kommunikations-Tools auf einer gemeinsamen Plattform zentralisiert werden. Doch angesichts der mittlerweile großen Funktionsvielfalt verbringen Mitarbeiter oft mehr Zeit mit der Verwaltung von Anwendungen als mit ihrer eigentlichen Arbeit. In diesem Fall ist mehr nicht besser: Eine Konsolidierung ist erforderlich, um die Arbeit überschaubarer zu gestalten, die Kosten im Rahmen zu halten und das Mitarbeitererlebnis zu verbessern. Der Schlüssel liegt hier in einem menschenzentrierten Ansatz, bei dem es bei der Konsolidierung ebenso sehr darum geht, den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, mehr Kontrolle über ihre Arbeitsumgebung zu haben, wie darum, durch die Optimierung des Technologieeinsatzes Effizienzgewinne für die IT zu erzielen. Ein weiteres Merkmal dieses strategischen Ansatzes ist die gründliche Abwägung der Vorteile einer Plattformkonsolidierung. Durch die richtige Dimensionierung und Standardisierung der UC-Tools können Mitarbeiter effektiver zusammenarbeiten – sei es im Büro oder von zu Hause aus –, was hybride Arbeitsszenarien unterstützt. Was die Verbesserung der Mitarbeitererfahrung angeht, sollte sich dies in einer höheren Arbeitszufriedenheit und somit in einer besseren Mitarbeiterbindung niederschlagen. Technologische Effizienz mag ein taktischer Vorteil der Plattformkonsolidierung sein, doch der strategische Vorteil ergibt sich aus den Auswirkungen auf die Mitarbeiter und der damit verbundenen Steigerung des Unternehmenserfolgs. Im weiteren Sinne sollte dies auch die Arbeit der IT-Abteilung erleichtern, da es weniger UC-Berührungspunkte außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs geben wird. Eine bessere Transparenz des Netzwerkverkehrs am Arbeitsplatz verringert die Datensicherheits- und Compliance-Risiken für UC-Plattformen.

2. Stellen Sie die Mitarbeiter in den Mittelpunkt, wenn Sie KI in die UC integrieren KI ist eine neue Ebene für alle Unternehmensbereiche, einschließlich der UC. Dort ist sie bereits zu einer treibenden Kraft geworden. Sowohl die IT-Abteilung, die KI einsetzt, als auch die Mitarbeiter als primäre Endnutzer passen sich spontan an. KI spielt nicht nur eine immer größere Rolle bei der Art und Weise, wie wir kommunizieren, sondern auch bei den Arbeitsabläufen. Während KI die Mitarbeitererfahrung durch die Automatisierung von Aufgaben und Arbeitsabläufen verbessern kann, können KI-Analysen der IT dabei helfen, Plattformen zu konsolidieren, indem sie Nutzungsmuster identifizieren und optimieren, die am Arbeitsplatz die besten Ergebnisse ermöglichen. Diese betrieblichen Effizienzsteigerungen werden sowohl von der IT-Abteilung als auch vom oberen Management begrüßt. Doch der transformative Effekt von KI wird mit einem mitarbeiterorientierten Ansatz noch größer sein. Die Strategie zur Konsolidierung von UC-Plattformen sollte zu einer besseren Mitarbeitererfahrung und zu technologischen Vorteilen führen. Werden diese Vorteile jedoch als höhere Produktivitätsanforderungen dargestellt, weckt das die Befürchtung, dass KI Arbeitsplätze ersetzen könnte – insbesondere für diejenigen, die diese Anforderungen nicht erfüllen. Die Rolle der KI muss daher so positioniert werden, dass sie die Leistung der Mitarbeitenden steigert und gemeinsam mit ihnen neue Formen von Wert für das Unternehmen schafft. KI kann UC-Plattformen zudem in Koordinationszentren verwandeln, in denen Mitarbeiter diese Tools verwalten und so die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, transformieren. Agentische KI ist bereits Realität und wird bald zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Mitarbeiter, um ihre täglichen Aufgaben zu automatisieren. Dadurch gewinnen sie Zeit für das, was Menschen am besten können: tiefes Nachdenken, kritisches Urteilsvermögen, differenzierte Beurteilung und Kreativität. Um die Mitarbeiter auf diesen Weg zu bringen, sind Weiterbildungen erforderlich. Der Gewinn liegt jedoch darin, die Mitarbeitererfahrung auf ein neues Niveau zu heben.