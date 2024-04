Warum Datenqualität für ERP-Prozesse entscheidend ist

Datenqualität ist für alle Systeme wichtig, und das gilt auch für ERP-Daten. Führungskräfte in der Lieferkette müssen sicherstellen, dass ihre ERP-Daten sauber sind, damit ihr Unternehmen weiterhin erfolgreich arbeiten kann.

Hohe Fluktuation und fehlende Geschäftsprozessdokumentation können zu schlechter ERP-Datenqualität führen. Eine mangelhafte Softwareintegration und eine schlechte Leistung der Mitarbeiter – zum Beispiel die Eingabe von Daten nach einer bestimmten Frist – können ebenfalls zu Problemen führen.

Warum ist ERP-Datenqualität wichtig?

Verschiedene Abteilungen in einem Unternehmen nutzen ERP-Daten, so dass sich eine schlechte Datenqualität auf viele Aspekte des Betriebs auswirken kann. So können ungenaue ERP-Daten beispielsweise zu Problemen in der Buchhaltung führen. Für die Verantwortlichen der Lieferkette wird es schwierig, für die Zukunft zu planen, wenn schlechte Daten zu ungenauen Rohstoffbestellungen führen. Kunden können sich entscheiden, woanders einzukaufen, wenn ungenaue Daten zu Bestandsengpässen führen.

Außerdem kann ein Mitarbeiter, der Daten nach Ablauf einer Frist in die ERP-Software eingibt, zu verspäteten Lieferungen und verpassten Aufträgen führen.