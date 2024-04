Ursachen für SSD-Ausfälle und wie sich diese beheben lassen

Im Vergleich zu Festplattenlaufwerken sind SSDs bemerkenswert zuverlässig, und Wear Leveling und andere Technologien haben die Lebensdauer der Medien drastisch erhöht. Dennoch ist keine Speichertechnologie perfekt – selbst die neuesten SSDs sind anfällig für Ausfälle, vor allem wenn sie lange und mit hoher Auslastung genutzt werden.

Je mehr die SSD genutzt wird, desto unzuverlässiger wird sie. Wenn Sie wissen, wie Sie die Anzeichen für einen drohenden SSD-Ausfall erkennen und wie Sie ein defektes Laufwerk beheben können, kann dies den Unterschied zwischen einem dauerhaften Datenverlust und einer problemlosen Wiederherstellung ausmachen.

Im Folgenden werden sieben Ursachen für SSD-Ausfälle und deren Behebung beschrieben.

Obwohl SSDs zu den neueren Technologien gehören, leiden sie immer noch unter einem alten Problem: Hitze. Die Ausführung intensiver Operationen wie KI -, Edge-Computing - und 3D -Imaging-Anwendungen kann so viel Wärme erzeugen, dass selbst die modernsten SSDs ausfallen.

SSD- Firmware ist unglaublich komplex, und Ausfälle sind eher selten. Glücklicherweise fallen die meisten SSDs automatisch in einen ausfallsicheren Modus, wenn ein ernsthaftes Firmware-Problem auftritt. Auf diese Weise wird die Host -Software nicht durch den Ausfall beeinträchtigt und ist einigermaßen vor weiteren Schäden geschützt.

3. Falsche Nutzung des Laufwerks

Die häufigste Form der SSD-Fehlnutzung ist die Abnutzung eines Laufwerks, weil es nicht richtig an die Arbeitslast angepasst wurde. Beispielsweise sind SSDs mit geringerer Ausdauer und geringeren Leistungsbereichen für die Speicherung von Objekten gedacht und nicht für die Verwendung als Cache-Laufwerk mit einem hohen Volumen an Lese-/Schreibvorgängen. Der Schlüssel zur Minderung dieses Risikos liegt in der Planung und Vorhersage der Systemausdauer vor der Installation des Laufwerks und der Überwachung während der Nutzung.

Verwenden Sie hilfreiche Tools wie den SSD Endurance Estimator von Solidigm, um relevante Metriken für Ihre Geräte zu verfolgen, wie zum Beispiel Schreibvorgänge pro Tag und geschriebene Terabytes.