Tools für das API-Management in Produktivumgebungen

Unternehmen entwickeln weiterhin verteilte Anwendungssysteme, die Container und Microservices in Produktionsumgebungen enthalten. Dies bedeutet, dass IT-Betriebsteams einen zuverlässigen Weg finden müssen, um die Vielzahl von APIs zu überwachen und zu verwalten, die diese Komponenten miteinander verbinden.

Als ob das Management von APIs in Produktivumgebungen nicht schon schwierig genug ist, kommt noch hinzu, dass IT-Abteilungen mittlerweile auch mit neuen, potenziell unbekannten Arten von APIs konfrontiert sind.

Bei SaaS-Anwendungen, die auf Public-Cloud-Plattformen gehostet werden, unterliegen viele APIs nicht der direkten Kontrolle des Unternehmens, das auf sie angewiesen ist. Hinzu kommt das kontinuierliche Wachstum des Internet der Dinge, das zu mehr nicht standardisierten APIs im Zusammenhang mit ereignisgesteuerten Geräten geführt hat.

Es ist zwar wahrscheinlich, dass die IT-Branche im Laufe der Zeit einen Weg zur Standardisierung von APIs finden wird, aber darauf sollte sich kein Unternehmen verlassen. Stellen Sie sich stattdessen auf ein API-Chaos ein und verwenden Sie Tools, mit denen Sie den Sturm überstehen können.

Die Herausforderung von APIs in der Produktion

API-Management wird in der Regel während der Entwicklung berücksichtigt, aber bewährte Techniken zum Management von APIs in der Produktion sind noch nicht weit verbreitet. In Produktivumgebungen können viele Probleme auftreten, zum Beispiel wenn ein Anbieter unerwartet Änderungen an der Funktionsweise seiner API vornimmt. Dadurch können die Verbindungen zwischen der API und den internen Anwendungen und Diensten eines Unternehmens leicht unterbrochen werden. Außerdem sind diese API-Verbindungen von Drittanbietern häufig das Ziel von Softwareangriffen.

Abbildung 1: Was eine API-Managementplattform auszeichnet.

IT-Betriebsteams müssen Berichte über die API-Sicherheit und -Leistung sorgfältig überwachen und pflegen. Wenn beispielsweise ein neuer Angriffsvektor auftaucht, sollten alle APIs des Unternehmens auf ihre Anfälligkeit getestet werden. Außerdem sollte die IT-Abteilung immer APIs untersuchen, die nicht wie erwartet funktionieren oder ein ungewöhnliches Aufruf-/Antwortverhalten aufweisen.

Neben der automatischen Überwachung und Berichterstattung sollten IT-Organisationen auch die API-Wartung automatisieren. Der Versuch, APIs manuell zu verwalten, führt fast immer zu Problemen. So kann beispielsweise eine Änderung in einer API-Umgebung aufgrund von Abhängigkeiten zu Problemen in der gesamten API-Kette führen. Ohne ein automatisiertes Überwachungs- oder Änderungsmanagementsystem kommt es zu einer Kaskade von Fehlern.