Tipps zum Schutz vor Angriffen durch Rechteausweitung

Software und Betriebssysteme sind auf Zugriffsrechte angewiesen, um den Zugriff von Benutzern und Geräten auf Konfigurationseinstellungen, Funktionen und Daten zu begrenzen. Zugriffsrechte sind daher ein äußerst wichtiges Sicherheitsmerkmal. Sie steuern den Umfang, in dem ein Benutzer mit einem System oder einer Anwendung und den damit verbundenen Ressourcen interagieren kann. Sie können von einfachen Berechtigungen, die nur grundlegende Aktionen erlauben - wie den Zugriff auf Büroanwendungen - bis hin zu weitreichenden Administrator- oder Root-Rechten reichen, die potenziell die vollständige Systemkontrolle ermöglichen.

Daher sind Berechtigungen ein begehrtes Ziel für Angreifer. Das Ziel eines Angriffs zur Rechteausweitung ist es, zusätzliche Privilegien für Systeme und Anwendungen innerhalb eines Netzwerks oder Online-Dienstes zu erhalten.

Verschiedene Arten der Angriffe mit Rechteausweitung

Angriffe zur Ausweitung von Privilegien lassen sich in zwei große Kategorien einteilen:

Horizontale Rechteausweitung. Nachdem sich der Angreifer erfolgreich Zugang zu einem bestehenden Benutzer- oder Gerätekonto verschafft hat, nutzt er diesen Zugang, um sich in ein anderes Konto einzuhacken. Diese Taktik führt zwar nicht unbedingt dazu, dass der Hacker zusätzliche Privilegien erlangt, kann aber dem neuen Opfer schaden, wenn der Angreifer die persönlichen Daten und andere Ressourcen des Ziels abgreift. Schwachstellen in Websites können Cross Site Scripting (XSS), Cross Site Request Forgery und andere Arten von Angriffen ermöglichen, um die Anmeldeinformationen oder Authentifizierungsdaten eines anderen Benutzers abzufangen und Zugriff auf das Konto zu erhalten.

Vertikale Rechteausweitung. Dies ist in der Regel die zweite Phase eines mehrstufigen Cyberangriffs. Angreifer versuchen, Systemfehlkonfigurationen, Schwachstellen, schwache Passwörter und unzureichende Zugangskontrollen auszunutzen, um administrative Berechtigungen zu erlangen, mit denen sie weiterhin auf andere Ressourcen im Netzwerk zugreifen können. Sobald sie mit stärkeren Privilegien ausgestattet sind, können Angreifer Malware und Ransomware installieren, Systemeinstellungen ändern und Daten stehlen. Sie können sogar Protokolle löschen, so dass ihre Anwesenheit im Netzwerk unbemerkt bleibt. Dies ist die gefährlichere Kategorie des Eskalationsangriffs, da der Angreifer in der Lage sein kann, die Kontrolle über das gesamte Netzwerk zu übernehmen.