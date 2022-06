Tipps zum Aufbau eines Teams für den Kundenservice

Was macht ein gutes Kundenserviceteam aus? Zufriedene Kunden, schnelle Reaktionszeiten, Teamarbeit, eine gemeinsame Vision für die Zukunft, das Erreichen der Ziele des Unternehmens und die richtige Mischung aus Konsistenz und Flexibilität?

Vielleicht vereint ein gutes Kundenserviceteam aber auch alle oben genannten Faktoren. Die Herausforderung für den Kundenservicemanager besteht daher darin, die wesentlichen Elemente eines modernen Kundenservice zu unterstützen und auszubalancieren.

Im Folgenden finden Sie acht Punkte für Aufbau und Management guter Kundenserviceteams:

Sie können beispielsweise nach den Karriereinteressen und Entwicklungswünschen der Mitarbeiter fragen, was dazu beiträgt, dass sich die Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen und die Nachfolgeplanung erleichtert wird. Die Führungskräfte können auch die Vorlieben, Abneigungen, Stärken und Schwächen der einzelnen Mitarbeiter kennen lernen.

Die Hauptaufgabe von Kundendienstleitern besteht darin, Teams zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Sie müssen in ihre Teams investieren, sowohl beruflich als auch persönlich.

Organisationen ändern oft ihre Ausrichtung, was für Mitarbeiter mit direktem Kontakt zu den Kunden eine Herausforderung darstellen kann. Führungskräfte sollten potenzielle Veränderungen auf folgende Weise effizient kommunizieren:

Wo steht das Unternehmen derzeit, und wohin will es gehen? Die Kundendienstmitarbeiter müssen diese Punkte verstehen, und die Führungskräfte müssen vermitteln, was sie für die Aufgaben der einzelnen Mitarbeiter bedeuten.

Bei jeder Besprechung sollten die Kundendienstleiter eine Liste mit den Punkten haben, die sie ihren Teams mitteilen müssen, um eine einheitliche Kommunikation in allen Gruppen zu gewährleisten. Wenn möglich, kann eine einzelne Person die größtmögliche Zielgruppe ansprechen oder einen Kommunikationsplan erstellen, um Konsistenz zu gewährleisten.

Führungsteams im Kundenservice sollten sicherstellen, dass neue Mitarbeiter Schulungen erhalten, die es ihnen ermöglichen, neue Fähigkeiten zu entwickeln und sich sicher zu fühlen – insbesondere in einem schnelllebigen Umfeld. Die Mitarbeiter sollten auch Mentoren innerhalb des Teams haben, an die sie sich mit Fragen wenden können. Mentoren helfen bei der Integration neuer Teammitglieder und sorgen für die berufliche Weiterentwicklung erfahrener Mitarbeiter.

5. Bieten Sie Feedback an

Kundendienstteams benötigen regelmäßige Leistungsüberprüfungen und eine spezifische, klare Kommunikation darüber, was sie gut machen und was sie anders machen sollten. Vorgesetzte sollten innerhalb von drei Tagen Feedback zu Verhaltensweisen geben, damit sich die Mitarbeiter genau an ihren Tonfall, ihre Körpersprache und ihre Wortwahl erinnern können.

Darüber hinaus sollten Vorgesetzte mindestens einmal im Quartal die Gesamtleistung mit jedem Mitarbeiter besprechen. Leistungsbewertungen und Feedback sollten die Mitarbeiter nicht überraschen.

Im Gegenzug sollten Kundendienstleiter das Feedback ihrer Mitarbeiter annehmen und aktiv fördern, was viele Führungsteams nicht ausreichend nutzen, um sie besser unterstützen zu können. Manager sollten sich Zeit nehmen, um dieses Feedback zu vermitteln, sich damit vertraut zu machen und es dann auch zu erwarten. Ein wechselseitiges Umfeld kann eine Kultur schaffen, in der Mitarbeiter offen kommunizieren und Konflikte eigenständig lösen.