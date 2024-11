Wie Sie Aufgaben mit PowerShell planen

Unter Windows ist die Funktion Aufgabenplanung ein wichtiger Punkt für Administratoren. Durch die Aufgabenplanung legen Admins automatisierte Reaktionen auf gewisse Auslöser (Trigger) fest. Die richtige Konfiguration kann sich aber aufwendig gestalten.

Der Vorteil ist, dass sie ein hohes Maß an Komplexität und Kompatibilität mit vielen Sicherheitskontexten durch fein justierbare Auslöseoptionen bieten. Wo jedoch Komplexität herrscht, können Konfigurationsfehler auftreten. Wenn Sie Automatisierungsskripte entwickeln, können Sie PowerShell verwenden, um eine geplante Aufgabe zu erstellen, um den Prozess zu vereinfachen. PowerShell hilft bei der Standardisierung von Verwaltungs- und Konfigurationsarbeiten und bei der Vermeidung typischer Fehler, die durch manuelle Eingaben entstehen.

Wie Sie die geplante Aufgabe registrieren

Zu diesem Zeitpunkt haben Sie ein geplantes Aufgabenobjekt im Memory erstellt. Um die geplante Aufgabe dem Computer hinzuzufügen, müssen Sie die geplante Aufgabe mit dem Cmdlet Register-ScheduledTask registrieren.

Abbildung 1: Namen, Trigger und Details der Aufgabe können Sie in der Aufgabenplanung einsehen.

Im folgenden Beispiel wird eine geplante Aufgabe registriert, die unter einem bestimmten Benutzernamen ausgeführt werden soll. Um die Aufgabe für einen bestimmten Benutzer auszuführen, müssen Sie das Kennwort des Benutzers angeben. In der Dokumentation zum Befehl Register-ScheduledTask finden Sie alle für dieses Cmdlet verfügbaren Optionen.

Register-ScheduledTask -TaskName 'My PowerShell Script' -InputObject $Task -User 'Benutzername' -Password 'Passwort'

Wenn Sie alle Schritte korrekt ausgeführt haben, sollten Sie Ihre neu erstellte geplante Aufgabe im Aufgabenplaner sehen (Abbildung 1).

Nachdem die geplante Aufgabe registriert wurde und im Aufgabenplaner angezeigt wird, können Sie nun das Cmdlet Get-ScheduledTask ausführen, um die Aufgabe in PowerShell anzuzeigen.