PCI DSS 4.0: Best Practices für den Umstieg

Mit dem in Kürze bevorstehenden Rollout der Version 4.0 des Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) müssen alle Unternehmen, die Zahlungskarten verwenden und ihre Daten verarbeiten, dafür sorgen, dass ihre Systeme und Sicherheitsmaßnahmen mit den geänderten Vorgaben des neuen Standards übereinstimmen. Im ersten Quartal 2024 wird die derzeit noch aktuelle Version 3.2.1 außer Kraft gesetzt.

Lassen Sie uns daher einen ausführlichen Blick auf die wichtigsten Best Practices für PCI DSS 4.0 werfen, die betroffene Unternehmen zügig umsetzen müssen.

Besorgen Sie sich direkt beim PCI Security Standards Counci l (SSC) eine Kopie der aktuellen 4er-Version und arbeiten Sie die Inhalte sorgfältig durch. Achten Sie besonders auf die zwölf wichtigsten Anforderungen, die auch in Zukunft die Grundlage für den PCI Data Security Standard darstellen: Sie wurden gründlich überarbeitet.

Die PCI DSS bietet eine Reihe von Selbsteinschätzungsfragebögen, mit denen ein betroffenes Unternehmen unter anderem Benchmarks für die frühen Stadien der Umstellung erstellen kann. Dadurch finden sie Lücken in der aktuellen Datensicherheitsstrategie und erfahren, wo ihr Projekt am besten beginnen sollte.

Viele Anbieter stellen eine Reihe von nützlichen Diensten und spezieller Software bereit, mit denen sich betroffene Firmen auf den Wechsel zu PCI DSS 4.0 vorbereiten können. Mit diesen Werkzeugen lässt sich etwa herausfinden, wo Änderungen an den Sicherheitselementen durchgeführt werden müssen, wo forensische Untersuchungen nötig sind, wo Geräte geprüft und wo nach Sicherheitslücken gescannt werden muss, wo Performancetests für die Datensicherheit benötigt werden, wo Endnutzer geschult und beraten werden müssen und wie Sie sich insgesamt am besten auf die Durchführung von Security Audits vorbereiten können, um Ihre Compliance mit den geänderten Vorgaben zu belegen.

Prüfen Sie dabei auch Ihre derzeit gültigen Sicherheitsrichtlinien und die betrieblichen Abläufe. Das hilft Ihnen dabei, erforderliche Anpassungen an Ihre Sicherheitssysteme und -Software zu identifizieren, zusätzliche Regeln für Ihre Firewalls sowie erforderliche Änderungen für Ihre IDS-/IPS-Systeme ( Intrusion Detection Systems , Intrusion Prevention Systems ) festzulegen und gegebenenfalls Ihre Anti-Malware-Lösungen auf den aktuellen Stand zu bringen.

Kontrollieren und analysieren Sie während der gesamten Umstellung den jeweils aktuellen DSS-Status. Finden Sie dabei heraus, wo Sie noch Änderungen vornehmen müssen und welche Schritte nötig sind, um die geplanten Änderungen in die Praxis umzusetzen.

10. Erklären Sie Ihren Compliance-Status selbst oder lassen Sie ihn durch einen externen Berater feststellen

Es gibt keine formelle Zertifizierung des PCI Security Standards Councils, mit denen ein Unternehmen seine Einhaltung der Vorgaben belegen könnte. Firmen haben aber trotzdem zwei Möglichkeiten, um ihre Compliance zu dokumentieren. Erstens können sie sich nach dem Durcharbeiten eines geeigneten PCI-DSS-Fragebogens selbst als „compliant" erklären. Zweitens können sie einen qualifizierten und erfahrenen Consultant mit dieser Aufgabe beauftragen, der bestätigen kann, dass das fragliche Unternehmen die Vorgaben von PCI DSS 4.0 einhält.

Die beschriebenen Maßnahmen sind allerdings nur eine Auswahl der meist äußerst anspruchsvollen Schritte, die Unternehmen durchführen müssen, um sich in Zukunft an die strikten Vorgaben von PCI DSS 4.0 zu halten. Ein gezieltes Programm zur Erledigung aller nötigen Anpassungen ist daher unverzichtbar. Das gilt ganz besonders, da die momentan noch geltenden Vorgaben schon in Bälde ihre Gültigkeit verlieren werden.