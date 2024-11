Optische drahtlose Kommunikation: Vor- und Nachteile von OWC

Seit den 1990er-Jahren gewinnt die optische drahtlose Kommunikation (Optical Wireless Communication, OWC) weltweit immer mehr an Bedeutung. Die Vorteile dieser innovativen Technologie klingen vielversprechend. Aber sie bringt auch besondere Herausforderungen mit sich, die Unternehmen nicht übersehen sollten.

Die Schnelligkeit, die hohe Datenübertragungskapazität und die Sicherheit der optischen drahtlosen Kommunikation sind für alle attraktiv, die über die Einführung von OWC nachdenken. Der Umstand, dass OWC auf Sichtverbindung (Line of Sight, LOS) und ideale atmosphärische Bedingungen angewiesen ist, könnte Unternehmen in bestimmten Umgebungen jedoch zögern lassen.

Der Empfänger muss sich in einem weiten Blickfeld (Wide Field of View, WFOV) befinden, um das optische Signal zu erfassen. Außerdem sollte er aus Gründen der spektralen Effizienz flach genug sein, damit ein Erfassungsbereich gewährleistet ist. Wenn ein Clientgerät das optische Signal vom Transmitter empfängt, wird es vom Empfänger demoduliert und dekodiert, um die ursprünglichen Daten zu extrahieren.

Nachdem der Transmitter die Daten in optische Signale für die Übertragung umgewandelt hat, wird das modulierte Licht durch den Freiraumkanal übertragen. OWC verwendet eine Vielzahl von Komponenten für den Datenempfang. Dazu gehören ein Fotodetektor, zum Beispiel eine Fotodiode oder eine Avalanche-Diode, die eingehende Lichtsignale erkennen kann, ein Verstärker für die Verbesserung der Signalqualität, ein Demodulator zur Extraktion der Originaldaten und ein Decoder zur Umwandlung des Signals.

Um Informationen zu übertragen, verwendet OWC einen Encoder, einen Modulator, eine Quelle und eine Transmitteroptik. Halbleitergeräte wie LEDs und Laserdioden dienen als Lichtquelle. Diese Elemente werden in der Regel an der Decke montiert oder in ein Dach mit Transmitteroptik integriert. Das Übertragungssystem muss die Sicherheitsstandards für Augen und Haut einhalten. Das Informationssignal, das die Daten enthält, wird auf ein Trägersignal aufmoduliert . Hierbei kommen unter anderem folgende moderne Modulationsverfahren zum Einsatz:

Vorteile von OWC

Die optische drahtlose Kommunikation bietet unter anderem die folgenden Vorteile:

Hohe verfügbare Bandbreite

Im Gegensatz zu Hochfrequenzen (Radio Frequencies, RF) ist das OWC-Spektrum unreguliert und unlizenziert. Theoretisch kann die optische drahtlose Kommunikation Bandbreiten im Petahertzbereich nutzen. Das sichtbare Licht- und das IR-Spektrum bieten typischerweise Bandbreiten von mehreren hundert Terahertz. Das UV-Spektrum ermöglicht zwar eine ähnliche Bandbreite, ist aber aufgrund seiner höheren Absorption und Streuung weniger verbreitet.

Die derzeitigen Technologiestandards und Geräte können diese hohen Frequenzen wegen technischer Einschränkungen und Sicherheitsbedenken nicht unterstützen. Da das optische Spektrum jedoch nicht überlastet ist, ist damit zu rechnen, dass OWC in künftigen 6G-Netzen höhere Datenraten ermöglichen wird.

Standardisierte Technologie

OWC verwendet in erster Linie den Bereich des sichtbaren Lichts und Teile des IR-Spektrums. Die Nutzung des UVC-Bands gewinnt für die drahtlose Solid-State-Geräte-, Unterwasser- und WFOV-Kommunikation langsam an Bedeutung. Je nach Lichtquelle gibt es verschiedene Arten von OWC, zum Beispiel:

Visible Light Communication (VLC)

IR

FSO-Kommunikation (Free-Space Optical Communication)

Diese Technologien sind von einigen Regulierungsstellen standardisiert worden, wobei der Grad der Standardisierung variiert. Unternehmen setzen in der Regel VLC und IR in Innenräumen sowie FSO im Freien ein, wo es unpraktisch ist, Kabel zu verlegen.

Keine elektromagnetische Interferenz (EMI)

Die meisten EMI-Anwendungsfälle betreffen den RF-Bereich, was als Hochfrequenzinterferenz (Radio Frequency Interference, RFI) bezeichnet wird. Infolgedessen entsteht bei OWC keine EMI wie bei herkömmlichen Wireless-Netzwerken. Da Licht nicht in der Lage ist, feste Hindernisse, beispielsweise Wände, zu durchdringen, gibt es keine EMI. Das gilt selbst für benachbarte Räume, die dieselben Netzwerkfrequenzen nutzen. Andere elektronische Nahfeldgeräte im selben Raum können zwar EMI erzeugen. Aber diese Störungen betreffen eher die niedrigeren als die von OWC verwendeten hohen Frequenzen.

Sicherheit

OWC erzeugt kleine Zellgrößen, die die Sicherheit erhöhen, indem sie die Übertragung auf bestimmte Bereiche beschränken. Abhören ist weniger wahrscheinlich, weil der Zugang zum Firmengelände beschränkt ist, wobei OWC das Risiko durch diese Signalbegrenzung weiter reduziert. Für Angreifer ist es schwieriger, ein OWC-Netzwerk zu hacken, selbst wenn sich der Lauscher in einem angrenzenden Raum befindet, da die Signale nicht durch Wände dringen können. Stark gerichtete Strahlen gewährleisten, dass die Daten nur an Empfänger innerhalb der LOS übertragen werden.

Punktuelle Verbreitung per Spot Diffusion

Unternehmen können mit einem intelligenten MIMO-Link-Design (Multiple Input, Multiple Output) die OWC-Leistung verbessern. Im Networking-Bereich verwenden Fachleute verschiedene Methoden, um OWC-Systeme zu gestalten. Eines der gängigsten Designs nutzt einen Multispot-Diffusionssender. Diese Technologie lenkt optische Signale auf mehrere Stellen in einem Raum. Bei diesem Design ist eine exakte Positionierung von Sender und Empfänger nicht mehr unbedingt erforderlich, was das System benutzerfreundlicher macht. Darüber hinaus bietet es in Unternehmensumgebungen Mobilität und minimiert Störungen durch Abschattungen.

Geringe Implementierungskosten

Kabel im gesamten Unternehmen zu verlegen, ist teuer und kostet manchmal Tausende von Euros. Da das optische Spektrum, in dem OWC arbeitet, nicht reguliert ist, lässt es sich kostenlos nutzen, ohne dass Lizenzgebühren für das RF-Spektrum anfallen. Unternehmen können die Kosten weiter senken, indem sie LEDs und Laserdioden verwenden, anstatt herkömmliche Networking-Geräte zu installieren. Der Einsatz von LEDs und Laserdioden in Wohn- und Geschäftsräumen hat seit den 2000er Jahren aufgrund ihrer Energieeffizienz und Vielseitigkeit stark zugenommen. Im Betrieb verbrauchen LEDs und Laserdioden weniger Strom, was zu niedrigeren Gesamtkosten für Installation und Betrieb führt.

Hybride Netzwerke

Durch die Integration von Glasfasern und OWC-Netzwerkelementen entsteht ein hybrides Netzwerk. Bei diesem Netzwerktyp setzen Unternehmen mehrere optische Wireless Access Points am gesamten Standort ein, oft in verschiedenen Räumen, und verbinden sie per Glasfaser. Hybride Netzwerke umfassen sowohl LOS- als auch Nicht-LOS-Kommunikationstechnologien. Unterschiedliche Richtungsebenen zwischen dem Sender und den Netzwerkgeräten ermöglichen On-Site-Mobilität, Multipoint-Kommunikation und höhere Datenraten.