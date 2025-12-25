Kubernetes Security Posture Management: Was leisten Tools?

Die zunehmende Verbreitung von Cloud Computing in Unternehmen geht mit einem entsprechenden Anstieg der Sicherheitsbewertungen für Cloud-Dienste und -Umgebungen einher. Mittlerweile sind zahlreiche Tools für das Betriebs- und Sicherheitsmanagement verfügbar, und einige neue Varianten des Sicherheitsmanagements befinden sich in der Entwicklung.

Kubernetes ist zwar sehr komplex, aber ein zunehmend beliebter PaaS-Dienst. Laut der jährlichen Umfrage 2024 der Cloud Native Computing Foundation wird Kubernetes in 80 Prozent der Unternehmen in der Produktion eingesetzt, gegenüber 66 Prozent im Vorjahr.

Kubernetes wird beispielsweise für die Erstellung, Verwaltung und Automatisierung von Anwendungs- und Infrastrukturbereitstellungen eingesetzt. Angesichts der Tatsache, dass so viele Unternehmen Kubernetes nutzen, und angesichts der vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten der Plattform ist es nicht verwunderlich, dass DevOps- und Cloud-Sicherheitsteams in Unternehmen Tools für das Kubernetes Security Posture Management (KSPM) evaluieren.

Wie KSPM-Tools die Sicherheit von Kubernetes verbessern können KSPM-Tools wurden entwickelt, um sicherzustellen, dass Kubernetes-Cluster sicher konfiguriert und betrieben werden. Sie dienen dazu, Fehlkonfigurationen, Schwachstellen und Compliance-Lücken in Kubernetes-Umgebungen zu identifizieren, zu bewerten und zu beheben. Dazu gehören das Management von Risiken im Zusammenhang mit containerisierten Anwendungen, die Sicherung von Workloads, die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Netzwerksegmentierung und die Durchsetzung von Zugriffskontrollen mit minimalen Berechtigungen. KSPM-Tools können auch eine kontinuierliche Überwachung sowie Durchsetzung von Richtlinien und Berichterstellung gewährleisten. Damit lässt sich die Einhaltung von Sicherheitsrahmenwerken und regulatorischen Anforderungen sicherstellen. Dies hilft Unternehmen dabei, ihre Cloud-native Infrastruktur vor Sicherheitsverletzungen und Betriebsstörungen zu schützen. KSPM-Tools können oft auch in den folgenden wichtigen Sicherheitsbereichen Unterstützung bieten: Schwache und leicht zugängliche Anmeldedaten identifizieren. Passwörter, Geheimnisse und Verschlüsselungsschlüssel sollten sorgfältig gespeichert und kontrolliert werden. Viele Kubernetes-Implementierungen leiden jedoch unter mangelhaften Praktiken beim Geheimnismanagement. KSPM-Tools können die Authentifizierungs- und Autorisierungsprüfung in allen Umgebungen sowie die Rotation von Geheimnissen, das Lebenszyklusmanagement und die Automatisierung und Zusammenführung von Anmeldedaten und Geheimnissen in Kubernetes-Bereitstellungen erleichtern.

Passwörter, Geheimnisse und Verschlüsselungsschlüssel sollten sorgfältig gespeichert und kontrolliert werden. Viele Kubernetes-Implementierungen leiden jedoch unter mangelhaften Praktiken beim Geheimnismanagement. KSPM-Tools können die Authentifizierungs- und Autorisierungsprüfung in allen Umgebungen sowie die Rotation von Geheimnissen, das Lebenszyklusmanagement und die Automatisierung und Zusammenführung von Anmeldedaten und Geheimnissen in Kubernetes-Bereitstellungen erleichtern. Unzureichende Netzwerkzugriffskontrollen erkennen. Innerhalb von Pods und Clustern sind Netzwerkzugriffskontrollen oft offener konfiguriert als nötig. KSPM-Tools können Zugriffskontrollen identifizieren und möglicherweise beheben, die mehr Netzwerkverkehr als nötig zulassen, und native Kubernetes-Netzwerkrichtlinien verwenden, um Workloads zu isolieren, den eingehenden und ausgehenden Datenverkehr zu kontrollieren und die Kommunikation zwischen Kubernetes-Komponenten und -Diensten zu sichern.

Innerhalb von Pods und Clustern sind Netzwerkzugriffskontrollen oft offener konfiguriert als nötig. KSPM-Tools können Zugriffskontrollen identifizieren und möglicherweise beheben, die mehr Netzwerkverkehr als nötig zulassen, und native Kubernetes-Netzwerkrichtlinien verwenden, um Workloads zu isolieren, den eingehenden und ausgehenden Datenverkehr zu kontrollieren und die Kommunikation zwischen Kubernetes-Komponenten und -Diensten zu sichern. Konsistente Konfiguration und bewährte Verfahren für das Schwachstellenmanagement überprüfen. KSPM-Plattformen können sicherstellen, dass Kubernetes-Cluster, Knoten und Workloads gemäß bewährten Verfahren und Compliance-Standards konfiguriert sind, wodurch Schwachstellen minimiert werden. Sie sollten kontinuierlich nach Schwachstellen in Container-Images, Kubernetes-Komponenten und Integrationen von Drittanbietern suchen und bei Bedarf Patches und Updates anwenden.

KSPM-Plattformen können sicherstellen, dass Kubernetes-Cluster, Knoten und Workloads gemäß bewährten Verfahren und Compliance-Standards konfiguriert sind, wodurch Schwachstellen minimiert werden. Sie sollten kontinuierlich nach Schwachstellen in Container-Images, Kubernetes-Komponenten und Integrationen von Drittanbietern suchen und bei Bedarf Patches und Updates anwenden. Protokollierung und Prüfpfade aktivieren. KSPM-Plattformen stellen sicher, dass Kontrollen vorhanden sind, um die Einhaltung von Sicherheitsrahmenwerken wie CIS-Benchmarks und anderen Best Practices zu verfolgen und zu überprüfen. Sie können auch einen Prüfpfad für alle Cluster- und Pod-Aktivitäten führen.

Die Vorteile von KSPM Ein KSPM-Produkt kann Unternehmen erhebliche Vorteile bieten, indem es die Sicherheit, Compliance und betriebliche Effizienz von Kubernetes-Umgebungen verbessert. KSPM-Tools tragen durch proaktive Risikoerkennung, Bedrohungsabwehr und Echtzeitüberwachung zur Verbesserung der Sicherheit bei. Außerdem steigern sie die betriebliche Effizienz, indem sie routinemäßige Sicherheitsaufgaben automatisieren. Ein KSPM-Tool kann beispielsweise nach Schwachstellen suchen, Konfigurationen validieren und automatisierte Warnmeldungen senden. Darüber hinaus bietet es zentrale Transparenz mit einem einheitlichen Dashboard zur Verwaltung und Überwachung der Sicherheitslage aller Kubernetes-Cluster – insbesondere in Multi-Cloud- und Hybrid-Umgebungen.