Worauf es bei der Containersicherheit ankommt

Container setzen sich immer mehr durch als neue Art der Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen, bringen aus Sicherheitsperspektive aber auch spezielle Anforderungen mit sich. Insgesamt bietet die Containerisierung sogar einige Vorteile für die Sicherheit. Entscheidend ist es dennoch, die nicht zu unterschätzende Komplexität und mögliche Sicherheitslücken von Containern zu berücksichtigen. Darauf basierend lassen sich geeignete Maßnahmen ergreifen, um tatsächlich effektive Sicherheit zu gewährleisten.

Die Vorteile von Containern liegen konzeptbedingt in der Isolation, Portabilität, Überwachung und Automatisierung. Container und speziell die Open-Source-Managementplattform Kubernetes mit typischerweise stark verteilten Umgebungen und großen Clustern können aber auch Sicherheitsrisiken bergen. Das beginnt mit Updates, denn Kubernetes hat einen schnellen Release-Zyklus. Regelmäßige Updates sind wichtig, um die Container auf einem hohen Sicherheitsstandard zu halten. Cluster, die auf einer End-of-Life-Version laufen, gilt es unbedingt zu vermeiden. Eine schlechte Netzwerkkonfiguration kann zudem Kubernetes-Umgebungen für unbefugten Zugriff anfällig machen. Bereits einzelne Nodes mit einem veralteten Betriebssystem oder ein gezielter Denial-of-Service-Angriff können mehrere oder gar alle eingesetzten Maschinen gefährden.

Das sie immer wieder hoch- und heruntergefahren werden, ist die Überwachung von Containern nicht gerade einfach. Firewalls, in herkömmlichen IT-Umgebungen der Standard, sind nicht geeignet für Container-Domains. Es fehlt zudem die Möglichkeit, Container effektiv zu isolieren. Das öffnet Angreifern Wege, um sensible Daten, Prozesse oder Zugriffsprivilegien zu kompromittieren. Die gängigsten Sicherheitsprobleme bei der Bereitstellung einer Kubernetes-Instanz sind jedoch ohne großen Aufwand vermeidbar.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Generell ist es ratsam, die Kubernetes-Umgebung schlank zu halten sowie Betriebssysteme, Images und sämtliche externe Quellen umfassend auf Sicherheitslücken zu scannen. Bei externen Quellen gilt stets: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Deswegen ist es auch nötig, die Privilegien auf ein Minimum zu beschränken und Anwendungsprozesse niemals als Root auszuführen. Ein schreibgeschütztes Root-Dateisystem verhindert Angriffe, die auf der Installation von Software oder Veränderungen am Dateisystem beruhen. Integrierte Image-Scans und Sicherheitstests in der CI/CD-Pipeline ergänzen das Sicherheitspaket.

„Ein schreibgeschütztes Root-Dateisystem verhindert Angriffe, die auf der Installation von Software oder Veränderungen am Dateisystem beruhen.“ Sebastian Scheele, Kubermatic

Administratoren müssen auch dafür sorgen, dass nur autorisierte, regelkonforme Images in die Umgebung gelangen, um das Risiko einzuschränken, dass Container mit anfälligem oder schädlichem Code ausgeführt werden. Images aus zweifelhaften Quellen sind riskant, daher sollten ausschließlich genehmigte Images in die CI/CD-Pipeline gelangen. Ergänzt wird das Risikomanagement durch integrierte Kontrollmechanismen in Kubernetes. So lässt sich unter anderem der Sicherheitskontext konfigurieren, um den Pod-Zugriff einzuschränken.

Entscheidend ist die laufende proaktive Überwachung, um die Prozessaktivitäten, alle Dienste und die Kommunikation nach außen im Blick zu haben. Sinnvoll ist hierbei der Einsatz einer umfassend automatisierten Plattform zur Bereitstellung und Verwaltung von Clustern. So gelingt es, eine Containerumgebung unter Kubernetes auf hohen Sicherheitsniveau zu betreiben.

Über den Autor:

Sebastian Scheele ist CEO und Mitgründer von Kubermatic.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.