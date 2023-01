Ein Leitfaden für Netzwerk-APIs und ihre Anwendungsfälle

Eine Application Programming Interface (API) ist eine Schnittstelle, die es verschiedenen Anwendungen ermöglicht, über eine Reihe von Mechanismen und Protokollen miteinander zu kommunizieren. In ähnlicher Weise ermöglicht eine Netzwerk-API die Kommunikation zwischen dem Netzwerk und Anwendungen, Webbrowsern und Datenbanken.

Eine API, die die REST-Architektur (Representational State Transfer) verwendet, wird oft als RESTful API bezeichnet. Diese APIs werden häufig in Netzwerken verwendet. RESTful-APIs setzen HTTP-Methoden zur Erfassung und Bearbeitung von Daten ein, während HTTP-RESTful-APIs zur Interaktion mit Daten nutzt.

Rahmenwerke wie das OSI-Modell sorgen für eine Standardisierung der Art und Weise, wie Anwendungen und Geräte verschiedener Anbieter in einem Netzwerk miteinander kommunizieren. APIs verschiedener Anbieter können interagieren, da sie den Methoden und Frameworks für verschiedene Stack-Schichten folgen.

APIs und Datenbanken können auch Funktionen zum Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen (Create, Read, Update and Delete, CRUD) verwenden, um Daten zu speichern oder zu ändern. CRUD-Funktionen haben Ähnlichkeiten mit HTTP-Funktionen sind hier zu sehen:

Geräte in einem Netzwerk aus der Ferne auflisten

GET

Anwendungsfälle für Netzwerk-APIs

Jahrzehntelang war die Kommandozeile (CLI) der De-facto-Standard in Netzwerken. Mit der Verbreitung intelligenter Geräte und großer Datenmengen wurden die Netzwerke immer größer und komplexer, was die Verwaltung auf globaler Ebene angeht. Die Kommandozeile war jedoch nicht für diesen Umfang ausgelegt, was oft zu langwierigen Aufgaben und menschlichen Fehlern führte.

Netzwerk-APIs können Netzwerkingenieuren helfen, Netzwerke einfacher und mit weniger Fehlern zu verwalten. Außerdem unterstützen sie programmierbare Netzwerke, die Konzepte wie Automatisierung und Skripting einführen.

Häufige Anwendungsfälle für Netzwerk-APIs sind:

Action Batches

Telemetrie

Provisionierung