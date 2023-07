ERP und SCM: die Unterschiede erkennen und verstehen

Software für Enterprise Resource Planning (ERP) kann Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Lieferketten helfen, doch die Anwendung erfüllt nicht unbedingt die Anforderungen jedes Unternehmens. Supply-Chain-Verantwortliche sollten sich darüber informieren, wie Supply-Chain-Management-Software (SCM) ihr Unternehmen unterstützen kann, und auch den Kauf von SCM-Software in Betracht ziehen.

ERP-Software deckt verschiedene Aspekte der Unternehmensabläufe ab, so dass ihr SCM-Modul wahrscheinlich nicht so umfassend ist wie eigenständige SCM-Software. SCM-Software erweitert die Funktionalität von ERP-Software und kann Unternehmen unter anderem dabei unterstützen, mehr aus ihren Daten zu lernen.

Im Folgenden erfahren Sie mehr über ERP- und SCM-Software und über die Anwendungsfälle, in denen ein Unternehmen den Kauf von SCM-Software zusätzlich zu seinem ERP-System in Betracht ziehen sollte.

Wie unterscheiden sich ERP und SCM?

Der Hauptunterschied zwischen ERP- und SCM-Software liegt im Umfang des SCM-Angebots der jeweiligen Software. Ein ERP-System kann zwar SCM-Funktionen bieten, hat aber in der Regel einen geringeren Umfang. SCM-Software konzentriert sich nur auf die Lieferkette.

Ein kleines Unternehmen oder ein Unternehmen, das relativ neu im Bereich SCM ist, kann feststellen, dass die SCM-Funktionen seiner ERP-Software seine Anforderungen erfüllen.

Ein Beispiel für einen Fall, in dem Unternehmen über ihre ERP-Software hinaus für SCM suchen, sind Organisationen, die Konsumgüter verkaufen. Sie benötigen wahrscheinlich ein SCM-System, das Rücksendungen abwickeln und die Produktverfügbarkeit im Auge behalten kann, und ERP-Software allein ist wahrscheinlich nicht in der Lage, dies in dem erforderlichen Umfang zu leisten.

Unternehmen können sich auch für einen externen SCM-Anbieter entscheiden, wenn ihr ERP-Anbieter ein SCM-Tool eines Drittanbieters in sein System integriert. Dadurch werden die Vorteile eines integrierten ERP-Systems, wie zum Beispiel eine einzige Datenbank und eine einheitliche Benutzeroberfläche, eingeschränkt. Die Verwendung des SCM des ERP-Anbieters bietet nur wenige Vorteile gegenüber der Verwendung eines SCM-Anbieters nach Wahl des Unternehmens.

Wenn das Unternehmen jedoch einen SCM-Anbieter auswählt, der nicht zum Ökosystem des ERP-Anbieters gehört, kann die SCM-Integration in das ERP-System komplex sein und Herausforderungen mit sich bringen, die erst während der Implementierung deutlich werden.

Darüber hinaus benötigen Unternehmen, die auf eine große Auswahl an Lieferanten mit unterschiedlichen Lieferkapazitäten angewiesen sind, ein System, das sich in die Software der einzelnen Lieferanten integrieren lässt, da das Unternehmen in der Lage sein muss, die Liefertermine zu verfolgen. Die ERP-Software des Unternehmens ist möglicherweise nicht in der Lage, sich in die Systeme der Lieferanten zu integrieren.

Unternehmen können auch von einem eigenständigen SCM-System profitieren, wenn sie Funktionen zur Verbesserung der Interoperabilität mit ihren Lieferanten benötigen. So kann ein Unternehmen beispielsweise beschließen, dasselbe SCM-System wie seine Zulieferer zu implementieren, damit die Organisationen mehr Daten gemeinsam nutzen können.