Disaster Recovery: Lohnt sich ein gespiegeltes Rechenzentrum?

In einem Unternehmen können Ausfälle die Einnahmen und den Ruf stark beeinträchtigen. Die Einrichtung eines gespiegelten (und zum Primärrechenzentrum identischen) Disaster-Recovery-Standorts ist eine der effektivsten Möglichkeiten, um die Auswirkungen eines Ausfalls zu minimieren.

Beim Disaster Recovery mit einem gespiegelten Standort werden exakte Replikate der Daten und Arbeitslasten einer Organisation an mehreren Standorten vorgehalten. Bei einem Ausfall kann der gespiegelte Standort automatisch den ausgefallenen Standort übernehmen und so Unterbrechungen und finanzielle Verluste minimieren.

Wenn beispielsweise eine E-Commerce-Website offline ginge, würde das Unternehmen für die Dauer des Ausfalls Umsatzeinbußen erleiden. Darüber hinaus würden einige Kunden unweigerlich zur Konkurrenz des Unternehmens wechseln und es ist wahrscheinlich, dass einige Kunden nie wieder zurückkehren. Wenn dieselbe Firma über einen gespiegelten Standort für das Disaster Recovery verfügt, würden kritische Geschäftsdaten an einem anderen Standort sicher gespeichert werden, mit geringen bis keinen Auswirkungen auf die Kunden.

Dies ist eine attraktive Perspektive für Unternehmen, die keine Ausfallzeiten tolerieren, aber mit der Nutzung gespiegelter Disaster-Recovery-Standorte sind einige Herausforderungen und Kosten verbunden. Erfahren Sie mehr darüber, wie gespiegelte DR-Standorte funktionieren, wo sie am besten funktionieren und mit welchen Hindernissen ein Unternehmen bei der Nutzung eines solchen Standorts konfrontiert sein könnte.

Wie funktioniert ein gespiegelter DR-Standort?

Ein gespiegelter DR-Standort befindet sich in der Regel in einem anderen geografischen Gebiet als der primäre Standort. Auf diese Weise ist es unwahrscheinlich, dass der gespiegelte DR-Standort betroffen ist, wenn das primäre Rechenzentrum von einem regionalen Stromausfall oder einer Naturkatastrophe betroffen ist.

Gespiegelte Standorte gibt es in vielen Formen. Sie können aus einem sekundären Rechenzentrum bestehen oder einfach in der öffentlichen Cloud gehostet werden. Solange sich der DR-Standort in einer anderen Region als der primäre Standort befindet, sollte er als sicherer alternativer Standort für kritische Daten fungieren.

In den meisten Fällen ist die Hardware, die Organisationen am gespiegelten DR-Standort verwenden, identisch mit der am primären Standort. Dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass die Verwendung identischer Hardware dazu beiträgt, Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, die sonst auftreten könnten, wenn eine Arbeitslast auf den gespiegelten DR-Standort umgeleitet wird.

Ein zweiter Grund für identische Hardware ist, dass die Arbeitslast bei einem Failover am gespiegelten DR-Standort genauso gut funktionieren muss wie am primären Standort. Aus diesem Grund muss der gespiegelte DR-Standort über die gleiche Hardwarekapazität und den gleichen Redundanzgrad wie der primäre Standort verfügen.

Damit ein gespiegelter DR-Standort im Falle eines Ausfalls die Aufgaben übernehmen kann, muss der primäre Standort in der Lage sein, Daten in Echtzeit auf den alternativen Standort zu replizieren. Es ist auch wichtig, dass die Replikations-Engine überprüfen kann, ob die Standorte miteinander synchronisiert sind, und automatisch Korrekturmaßnahmen ergreift, wenn die Standorte nicht mehr synchronisiert sind.

Schließlich muss ein Mechanismus vorhanden sein, der den Zustand der Webseite in Echtzeit überwachen und im Falle eines Ausfalls automatisch einen Failover einleiten kann.