Daten aus CloudWatch Logs automatisch nach S3 verschieben

Fast jeder IT-Administrator verwendet Protokolle zur Problemsuche und -behandlung. Ohne sie ist kaum nachzuvollziehen, warum eine Anwendung fehlschlägt oder warum sie Warnungen ausgibt.

Um einen Nutzen aus den Protokollen zu ziehen, benötigen Sie einen zentralen Speicherort, der kostengünstig ist und Ihnen hilft, die Daten leicht zu sortieren. Mit Amazon CloudWatch Logs können Administratoren Protokolldaten zentral speichern und überwachen, es gibt aber auch gute Gründe, sie zu S3 (Amazon Simple Storage Service) zu überführen.

Wann sollten Sie Daten aus CloudWatch Logs nach S3 exportieren? Cloud-Administratoren verwenden in der Regel den CloudWatch-Service, um Überwachungsdaten von Protokollen, Anwendungen und Ressourcen, die auf AWS laufen, zu beobachten. CloudWatch Logs ist eine spezielle Funktion innerhalb von CloudWatch, die besonders auf diesen Anwendungszweck zugeschnitten ist. Manchmal ist es aber sinnvoll, einen anderen Überwachungsdienst als CloudWatch Logs zu nutzen. Wenn Sie zum Beispiel eine hybride Umgebung haben, möchten Sie vielleicht ein Überwachungs- oder Protokollierungssystem verwenden, das eine breitere Palette von Ressourcen auswertet. Oder Sie bevorzugen ein anderes Protokollierungs-Tool, mit dessen Funktionen Sie schon Erfahrung haben, oder dessen Such- und Aggregationsfunktionen für Ihre Zwecke besser geeignet sind. Außerdem kostet das Speichern von Daten innerhalb von CloudWatch Logs in der Regel mehr, als in S3. Es ist also sinnvoll, Protokolle, die Sie nicht zeitnah verarbeiten, an einem anderen Ort zwischenzuspeichern.

Evaluieren Sie S3-Speicherklassen Je nachdem, wann und wie oft Sie auf Protokolldaten zugreifen, sollten Sie eine kalte Speicheroption in Betracht ziehen. Die Speicherklasse S3 Standard ist zwar preiswert, doch es geht noch günstiger. Wenn Sie keinen schnellen und häufigen Zugriff auf die Daten benötigen, sollten Sie S3 Glacier in Betracht ziehen, einen Cold-Storage-Dienst, der für die Datenarchivierung entwickelt wurde. Er hat eine Aufbewahrungsrate von 99,999999999 Prozent, was bedeutet, dass das Risiko eines Datenverlusts minimal ist.