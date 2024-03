Cloud-Forensik: Rechtzeitig die Herausforderungen klären

In dem Maße, wie Unternehmen ihre Cloud-Infrastrukturen aufbauen, geben sie immer mehr ihrer traditionell internen Sicherheitskontrollen und -prozesse an Cloud-Service-Anbieter ab. Das bringt zwar Vorteile mit sich, birgt in Sachen Cloud-Forensik aber auch große Herausforderungen.

Unternehmen sind für die Erfassung und Speicherung von Daten in PaaS- und IaaS-Implementierungen verantwortlich, während Cloud Service Provider (CSP) für die Backend-Infrastruktur zuständig sind. Infolgedessen haben Sicherheitsteams oft Schwierigkeiten, forensische Erkenntnisse in der Cloud zu ermitteln.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, müssen Sicherheitsteams einen Handlungsrahmen dafür festlegen, wie ihre Diensteanbieter Daten weitergeben und wie sie die Cloud-Forensik in der Infrastruktur handhaben, für die ihre Organisation verantwortlich ist. Es gibt eine Vielzahl wichtiger Beweismittel, und Sicherheitsteams können sich gemeinsame Best Practices und Cloud-zentrierte Ansätze zunutze machen, die mit internationalen Forensik- und Reaktionsstandards übereinstimmen.

Cloud-Anbieter und Cloud-Forensik – was es zu klären gilt Erstellen Sie eine Liste mit Fragen zur Cloud-Forensik und zu Daten, die Sie bei der Vorabrecherche und/oder den Vertragsverhandlungen mit dem Cloud Service Provider (CSP) stellen sollten. Zu den wichtigsten gehören die folgenden: Welche Art von Daten kann und wird der CSP bereitstellen, sowohl regelmäßig - bevorzugt für größere, erfahrenere Forensik-Teams - als auch bei Bedarf während der Ermittlungen? Zu diesen Datentypen können die folgenden gehören: Webserver-Protokolle.

Protokolle der Anwendungsserver.

Datenbank-Logfiles.

Virtualisierungs-Hypervisor-Host-Zugriffsprotokolle.

Protokolle der Virtualisierungs-Verwaltungsplattform und Logdateien des SaaS-Portals.

Netzwerkaufzeichnungen.

Aufzeichnungen zur Rechnungsstellung,

Protokolle des Verwaltungsportals.

API-Zugriffsprotokolle,

Netzwerkprotokolle des Cloud- oder Netzwerkanbieters am Perimeter.

Aufzeichnungen von DNS-Servern. Welche Arten von Nachweisen sind vom Diensteanbieter verfügbar und wann, insbesondere im Rahmen von Service Level Agreements? Welche Protokolle und andere Informationen sind für Container-Laufzeitsysteme und serverlose Hosting-Plattformen verfügbar?

Welche Art von Richtlinien und Prozessen zur Datenaufbewahrung und -vernichtung gibt es für Sicherheitsvorfälle und andere damit verbundene Informationen?

Welche Forensik- und Reaktionsprozesse wurden implementiert, um virtuelle Infrastrukturen und Cloud-Management-Plattformen intern zu berücksichtigen? Verwendet der Cloud Provider beispielsweise VM-Snapshots für die Beweiserfassung? Wie werden virtuelle Festplattendateien für herkömmliche IaaS-Workloads überschrieben?