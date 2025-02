Wie man sich vor DDoS-Angriffen aus der Cloud schützt

Viele Unternehmen sind nach wie vor mit DDoS-Angriffen (Distributed Denial-of-Service) konfrontiert, die zu einer Unterbrechung der Geschäftsanwendungen und -dienste in der Cloud führen. Böswillige Akteure initiieren häufig DDoS-Angriffe, um Netzwerke, Systeme und Anwendungen mit mehr Datenverkehr, Verbindungen oder Anfragen zu überfluten, als sie bewältigen können. Der DDoS-Schutz in der Cloud ist ein Muss, um die Kontinuität und Widerstandsfähigkeit von Netzwerken und Anwendungen zu gewährleisten.

In dem Maße, in dem Unternehmen in die Cloud migrieren und sich zunehmend auf Cloud-Dienste verlassen, erkennen sie die zusätzliche Bedrohung durch DDoS in Cloud-Service-Umgebungen. Diese Bedrohungen sind ähnlich wie in herkömmlichen lokalen Umgebungen, unterscheiden sich aber in zweierlei Hinsicht. Erstens können DDoS-Angriffe in der Cloud zu höheren Kosten führen, da die Nutzung von Cloud-Diensten zunimmt. Zweitens benötigen viele Teams mehr Unterstützung von Cloud-Service-Anbietern (CSP, Cloud Service Provider) als bei der herkömmlichen DDoS-Reaktion, die sich auf eine Kombination aus interner und ISP-Reaktion (Internet Service Provider) stützen kann.

Grund genug, einmal näher zu betrachten, welchen DDoS-Schutz Cloud Service Provider bieten und worauf Unternehmen achten sollten, um die Auswirkungen eines Angriffs auf ihren Geschäftsbetrieb so gering wie möglich zu halten.

Welchen DDoS-Schutz die Cloud-Anbieter bereitstellen Um DDoS-Bedrohungen aus der Cloud zu begegnen, bieten führende Cloud-Anbieter DDoS-Schutzdienste an, mit denen Cloud-Konten und -Tenants in einer vollständig nativen und integrierten Lösung geschützt werden können. AWS bietet seinen AWS Shield-Service für DDoS-Schutz an, während Microsoft Azure Azure DDoS Protection anbietet und Google Cloud den Cloud Armor DDoS-Schutzservice hat. Während CSPs einen grundlegenden DDoS-Schutz kostenlos anbieten, sind die meisten weitergehenden Dienste, wie beispielsweise maßgeschneiderte Datenverkehrskontrollen und Unterstützung bei Zwischenfällen, mit zusätzlichen Kosten verbunden. Die Standardpläne der Anbieter sind für alle Kunden inbegriffen und schützen vor den häufigsten DDoS-Angriffen auf Netzwerk- und Transportebene, die auf Websites und Anwendungen abzielen. Die erweiterten Pläne bieten jedoch zusätzliche Funktionen, darunter die folgenden: Zusätzliche Kapazität für große DDoS-Ereignisse.

Native Integration mit Web Application Firewalls (WAFs) und anderen Netzwerksicherheitskontrollen.

Forensische und historische Berichterstattung.

Unterstützung durch die Notfallteams des CSP.

Begrenzter Kostenschutz für Kosten, die während eines Angriffs entstehen. Als äußerste Schicht eines Defense-in-Depth-Netzwerkschutzmodells können Cloud-DDoS-Schutzdienste dazu beitragen, die Verfügbarkeit und Widerstandsfähigkeit der gesamten Cloud-Netzwerkinfrastruktur zu verbessern. Einige Unternehmen entscheiden sich für eine DDoS-Abdeckung durch Content-Delivery-Network-Anbieter (CDN) wie Cloudflare und Akamai. Aber der Cloud-native DDoS-Schutz wird immer besser, und immer mehr Unternehmen betrachten diese Dienste als praktikable Option.