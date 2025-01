DDoS-Abwehr: Wie man DDoS-Angriffe abwendet

Wenn ein verteilter Denial-of-Service-Angriff erkannt wird, sind die Online-Dienste einer Organisation meist bereits in Mitleidenschaft gezogen. An diesem Punkt ist es entscheidend, den Schaden und die Ausfallzeit zu minimieren.

Angemessene Netzwerksicherheitsmaßnahmen sind der Schlüssel, um DDoS-Angreifer in Schach zu halten, aber Angreifer werden Verteidigungsstrategien unweigerlich umgehen. Wenn Organisationen angegriffen werden, sollten sie die folgenden Schritte unternehmen, um den Angriff zu stoppen und seine Auswirkungen zu mildern.

Blackhole-Routing

Angriffe auf Layer 4 erfordern in der Regel Blackhole-Routing, bei dem bösartiger Datenverkehr in ein Blackhole geleitet wird – eine virtuelle Sackgasse, in der bösartige Pakete gelöscht oder verworfen werden können.