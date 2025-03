DDoS-Angriffe: Komplexer und schwieriger zu stoppen

Im März 2025 wurde die Plattform X (ehemals Twitter) Opfer eines massiven DDoS-Angriffs, der die Erreichbarkeit des Dienstes für mehrere Stunden einschränkte. Nutzer auf der ganzen Welt berichteten von Ladeproblemen, während Sicherheitsteams versuchten, den Angriff abzuwehren.

Der Angriff zeigt, dass selbst globale Plattformen mit ausgefeilten Sicherheitsvorkehrungen nicht gegen moderne DDoS-Bedrohungen gefeit sind. Diese Angriffe sind Teil einer wachsenden Welle, bei der riesige, skalierbare Botnetze eingesetzt werden, um Netzwerke zu überlasten und Dienste lahmzulegen. Diese hochentwickelten Netzwerke aus kompromittierten Geräten ermöglichen Angriffe in bisher nicht gekanntem Ausmaß und mit ausgefeilten Taktiken.

„Eleven11bot“ zeigt eindrucksvoll, wie sehr sich DDoS-Angriffe weiterentwickelt haben. Während frühere Botnetze oft auf eine begrenzte Anzahl infizierter Geräte angewiesen waren, ist dieses neue Netzwerk in der Lage, eine noch nie dagewesene Menge an Datenverkehr zu erzeugen. Sicherheitsforscher beobachten eine gezielte Orchestrierung, die es ermöglicht, die Angriffe dynamisch auf verschiedene Ziele zu lenken. Besonders auffällig ist, dass die Angriffe nicht auf einzelne Unternehmen oder Dienste beschränkt sind, sondern ganze Infrastrukturen betreffen und über verschiedene geografische Regionen hinweg ausgeführt werden.

Traditionelle DDoS-Angriffe setzten in der Regel auf reine Bandbreite: Große Mengen an Datenpaketen wurden an eine Zielinfrastruktur gesendet, um diese zu überlasten. Mittlerweile setzen Angreifer jedoch hybride Techniken ein, die sowohl volumetrische als auch gezielte Angriffe kombinieren.

Die Analyse der Daten zeigte zudem, dass die Angreifer ihre Attacke gezielt auf die Architektur des betroffenen Unternehmens abstimmten. So wurden bevorzugt Ports in einem Bereich angegriffen, der häufig für latenzkritische Dienste genutzt wird. Die Auswahl dieser Ports deutet darauf hin, dass die Angreifer zuvor eine detaillierte Analyse der Zielinfrastruktur durchgeführt haben. Dieses gezielte Vorgehen zeigt, dass DDoS-Angriffe zunehmend maßgeschneidert und auf die spezifischen Schwachstellen der Opfer ausgerichtet werden.

Weltweit verteilte Botnetze: Eine wachsende Herausforderung für die Abwehr

Die globale Verbreitung des Botnetzes wurde durch den Angriff auf das Link11-Netzwerk deutlich sichtbar. Während der Hauptfokus auf nordamerikanischen und europäischen Points of Presence (POPs) lag, zeigte sich innerhalb dieser Regionen eine bemerkenswerte Streuung des Datenverkehrs. Besonders in Frankfurt verteilte sich der Angriff signifikant auf mehrere Rechenzentren, was auf eine gezielte Lastverteilung der Angreifer hindeutet. Erstmals war zudem ein auffälliges Verkehrsaufkommen an asiatischen Knotenpunkten zu beobachten – ein Muster, das bei früheren Terabit-Angriffen in diesem Ausmaß nicht aufgetreten war.