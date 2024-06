ChatGPT hat sich als aktueller Standard für generative KI-Technologie etabliert und eine Vielzahl von Unternehmen veranlasst, ihre APIs für die direkte Integration mit dem großen Sprachmodell zu öffnen.

Mehr als tausend Plugins von Drittanbietern - die dem LLM (Large Language Model) den Zugriff auf Anwendungen von Drittanbietern im Namen der Benutzer ermöglichen - sind über den abonnementbasierten Plug-in-Store von ChatGPT verfügbar. Doch während ChatGPT-Plugins von Drittanbietern die Produktivität und Effizienz erheblich steigern können, stellen sie Unternehmen auch vor besondere Sicherheitsherausforderungen.

So entdeckten Forscher des API-Sicherheitsanbieters Salt Security im März 2024 mehrere kritische Sicherheitslücken im Zusammenhang mit ChatGPT-Plugins. Sie wurden inzwischen behoben. Die Forscher sahen zwar keine Anzeichen für eine Ausnutzung, doch die Schwachstellen könnten Bedrohungsakteuren Folgendes ermöglicht haben:

ChatGPT-Plugin-Sicherheitsrisiken

Unternehmen, die die Verwendung des ChatGPT-Plugins ermöglichen, sollten die folgenden Sicherheits- und Datenschutzaspekte berücksichtigen.

1. Datenschutz und Vertraulichkeit

Mit der zunehmenden Integration von ChatGPT am Arbeitsplatz und der Einbeziehung in die tägliche Arbeit besteht das Hauptrisiko in der möglichen Preisgabe vertraulicher oder geschützter Unternehmensdaten.

Wenn Mitarbeiter ChatGPT-Plug-ins verwenden, um interne Unternehmens- oder Kundendaten zu verarbeiten oder zu analysieren, besteht immer das Risiko, dass unbefugte Dritte - wie beispielsweise Plug-in-Entwickler, Anwendungsanbieter oder Cloud-Infrastruktur-Anbieter - auf diese Daten zugreifen und sie böswillig oder anderweitig verwenden könnten.

2. Compliance-Risiken

Unternehmen arbeiten oft unter strengen gesetzlichen Rahmenbedingungen, die vorschreiben, wie sie sensible Daten behandeln und schützen müssen. Die Verwendung von ChatGPT-Plug-ins - insbesondere solche, die Daten an Dritte übertragen - verstößt möglicherweise gegen Vorschriften wie die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), den HIPAA und andere. Dies wiederum könnte zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Folgen für das Unternehmen führen.

3. Abhängigkeiten und Zuverlässigkeit

Die Verwendung externer Plug-ins für kritische Geschäftsvorgänge birgt Risiken in Bezug auf die Abhängigkeit von Drittanbietern. Im Gegensatz zu nativen Plug-ins, die möglicherweise einer gründlichen internen Prüfung unterzogen werden, könnten diese ChatGPT-Plug-ins weniger genau geprüft werden.

Der wachsende Markt für diese Plug-ins ermutigt auch die Entwickler zu ständigen Experimenten. Daher ist es wahrscheinlicher, dass die Nutzer Unterbrechungen des Dienstes aufgrund von Ausfällen oder Änderungen der Nutzungsbedingungen erleben. Die langfristige Funktionsfähigkeit des Plugins könnte ebenfalls fraglich sein, je nachdem, wie sehr sich der Entwickler für die Wartung einsetzt.

4. Auftreten neuer Sicherheitslücken

ChatGPT-Plug-ins können potenziell neue Schwachstellen im IT-Ökosystem eines Unternehmens schaffen und die Anfälligkeit für Cyberangriffe erhöhen, entweder durch Fehler im Plug-in selbst oder durch mangelhafte Integrationen in bestehende Systeme.

Wie bereits erwähnt, fanden die Forscher von Salt Security mehrere Sicherheitslücken im Zusammenhang mit ChatGPT-Plug-ins, darunter auch eine Schwachstelle, die sie während des Installationsprozesses des Plug-ins entdeckten.

Während der Installation eines neuen Plug-ins leitet ChatGPT den Benutzer auf die Website des Plug-ins weiter, um einen Genehmigungscode zu erhalten. Der Benutzer sendet den Genehmigungscode an ChatGPT und ChatGPT installiert das Plug-in automatisch auf dem Benutzerkonto.

Die fragliche Sicherheitslücke ermöglichte es Angreifern jedoch, den Genehmigungscode abzufangen und durch ihren eigenen zu ersetzen, so dass der Benutzer ein bösartiges Plug-in genehmigen musste. Die Angreifer konnten dann ihre Anmeldedaten auf dem Konto des ahnungslosen Opfers installieren und Zugang zu privaten Informationen erhalten.

Diese Schwachstelle wurde zwar inzwischen behoben, aber sie zeigt, dass mit einem neuen ChatGPT-Plug-in neue Sicherheitsschwachstellen eingeführt werden können.