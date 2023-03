Bewährte Verfahren für starke IoT-Design-SLAs

Bei der Entwicklung von IoT-Systemen gilt es, komplizierte Überlegungen zu Sicherheit, Vorschriften und Technik zu beachten. Viele Unternehmen beauftragen andere Firmen auf Vertragsbasis, um ihnen bei der Entwicklung der besten Systeme für ihre Bedürfnisse zu helfen. So können überlastete oder unerfahrene Firmen das Talent und Wissen von IoT-Experten nutzen.

So vorteilhaft die Zusammenarbeit mit einer IoT-Entwicklungsfirma auch sein kann, sie ist nicht immer die beste Option. Hier sind einige Situationen, in denen es aber besser ist, mit externen Fachleuten zusammenzuarbeiten, anstatt IoT-Systeme intern zu entwickeln.

Systemausfälle können Millionen von Euro pro Jahr kosten und IoT-Systeme haben einzigartige Sicherheits- und Netzwerkanforderungen, mit denen Unternehmen möglicherweise nicht vertraut sind. Sie gehen ein Risiko ein, wenn sie sich nicht zutrauen, ein zuverlässiges IoT-Netzwerk selbst zu entwerfen. In solchen Situationen ist es am besten, sich an externe Dienstleister zu wenden.

Wie Sie sich das beste IoT-Design-SLA sichern

Die Auslagerung des IoT-Designs an ein anderes Unternehmen ist nur so effektiv wie die SLA zwischen den beiden Parteien. Hier erfahren Sie, wie Unternehmen starke SLAs für ihre IoT-Projekte sicherstellen können.

Seien Sie offen und konkret in Bezug auf Ihre Anforderungen: Unternehmen müssen ihre Bedürfnisse überprüfen und schriftlich festhalten. Dazu gehören das Budget, die gesetzlichen Bestimmungen, der Zeitrahmen, die Ziele, die Sicherheitsanforderungen und die Geräte, die sie implementieren möchten. Es ist wichtig, dass Sie so spezifisch und detailliert wie möglich sind. Wenn Sie diese Spezifikationen im Voraus bekannt geben, können die Entwickler optimale Designs mit minimalem Verhandlungsaufwand anbieten. Denken Sie daran, dass die meisten IoT-Projekte das Budget überschreiten und länger dauern als die Unternehmen erwarten. Daher sollten Sie mehr Zeit und Geld einplanen als ursprünglich geplant. Die Prüfung ähnlicher Projekte anderer Unternehmen kann dabei helfen, diesen Bedarf genau einzuschätzen.

Prüfen Sie externe Anbieter, bevor Sie sich an sie wenden: Unternehmen mit einer detaillierten, spezifischen Liste von Bedürfnissen und Zielen können mit der Suche nach IoT-Designfirmen beginnen. Es ist hilfreich, die Optionen zu prüfen und die Liste auf einige potenzielle Partner einzugrenzen, bevor Sie sich an diese wenden. Das IoT wächst schnell, und viele IoT-Designer verfügen über unterschiedliche Erfahrungen in verschiedenen Branchen. Unternehmen sollten nach Partnern suchen, die über Fachwissen in ihrem Sektor verfügen und viele positive Bewertungen haben. Umfangreiche Portfolios, Sicherheitszertifizierungen und Transparenz bei Standards sind weitere Faktoren, auf die Sie achten sollten.

Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie sie: Als nächstes sollten Unternehmen die IoT-Designfirmen auf ihrer Auswahlliste kontaktieren. Am besten holen Sie Angebote oder Vorschläge von mehreren Anbietern ein, anstatt sich sofort für einen zu entscheiden. So können Sie mögliche SLAs vergleichen, um die beste Option zu finden. Idealerweise sollten sich Unternehmen mit fünf bis zehn Firmen treffen, bevor sie sich festlegen. Die Dienstleister haben wahrscheinlich verschiedene Ansätze und unerwartete oder übersehene Optionen können manchmal die effektivsten sein. Das Einholen mehrerer Angebote zum Vergleich hilft, diese idealen Wege zu finden.

Prüfen Sie vor der Vertragsunterzeichnung: Der ideale Partner wird sich hoffentlich nach dem Vergleich von Angeboten und Kostenvoranschlägen herauskristallisieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass Unternehmen unbedingt das erste Angebot des Unternehmens annehmen sollten, mit dem sie sich für eine Partnerschaft entscheiden. Wie bei jeder rechtlichen Vereinbarung müssen Unternehmen ihre SLAs vor der Unterzeichnung überprüfen. Beziehen Sie alle Beteiligten, einschließlich des Rechtsbeistands, in diese Entscheidungen ein. Der erste Entwurf des SLAs könnte wichtige Anforderungen übersehen oder das Budget überschreiten. Es ist besser, mehr Zeit mit der Überprüfung dieser Verträge zu verbringen, als sie mit unterdurchschnittlichen Ergebnissen umzusetzen. Glücklicherweise sollten diese Verhandlungen nicht lange dauern, wenn Unternehmen die vorherigen drei Schritte befolgen.