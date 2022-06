6 Methoden für sichere Dateiübertragung in Unternehmen

File Sharing, also die gemeinsame Nutzung von Dateien, ist eine alltägliche geschäftskritische Praxis über Unternehmensgrenzen hinweg. Der weit verbreitete Einsatz von Internetdiensten und Kollaborationswerkzeugen sowie Cloud-basierte Services für File Sharing haben den Prozess des Teilens von Daten einfacher – aber auch weniger sicher – als jemals gemacht.

Das Sicherheitsproblem wird durch BYOD (Bring Your Own Device), Remote-Mitarbeiter und Mitarbeiter, die von beliebigen Standorten arbeiten, noch verschärft.

Unternehmen müssen sich besonders um sichere Dateiübertragungen kümmern, da ihre Dateien oft sensible, firmeneigene und geheime Informationen enthalten. Jenseits von üblichen Schutzmaßnahmen für den Fernzugriff auf die Firmennetze, von der Verwendung strenger Passwörter, von Multifaktor-Authentifizierung und der Verschlüsselung von Dateien ist der Markt voll mit Tools und Produkten, die den Unternehmen dabei helfen, Dateien intern oder mit Partnern und Kunden außerhalb zu teilen.

Ungeachtet der jeweils eingesetzten Tools sollten dennoch alle Unternehmen die folgenden Verfahren berücksichtigen, um für sichere Dateiübertragung zu sorgen.

Mit regelmäßigen Ausbildungen können Angestellte mehr über mögliche Sicherheitsrisiken lernen, die mit File Transfers verbunden sind. Diese Programme müssen nicht langweilig oder zeitraubend sein. Interaktive Anwendungen und auflockernde Spielelemente können das Training in Sicherheitsfragen attraktiv und unterhaltend machen.

Es ist nie wichtiger für Unternehmen gewesen, ihre Angestellten in Sachen sicheren File-Transfers zu schulen – besonders seit dem Aufkommen der Cloud . Neue, leicht zu verwendende Anwendungen versetzen die Angestellten in die Lage, schnell Informationen mit Kollegen und Außenstehenden zu teilen. Während diese Anwendungen praktisch und leicht anzuwenden sind, sollten die Angestellten dennoch vorsichtig dabei sein, Dateien mit ihnen zu teilen.

Security-Teams können die Risiken, die mit Kollaborationsanwendungen verbunden sind, durch die Einführung von Kontrollen reduzieren, die die Anwender vor riskantem Verhalten schützen. Zum Beispiel versetzt Slack in der Unternehmensvariante Administratoren in die Lage, Datei-Uploads einzuschränken.

Man muss Audits , also regelmäßige Überprüfungen von Cloud-Speicher und Endpunktgeräten durchführen, besonders nach einem Sicherheitsproblem oder -alarm. Ein nicht-autorisierter Anwender, der versucht, Zugang zu einer Datei zu bekommen, oder ein Angestellter, der sich zu einer unüblichen Zeit Zugang zu einer Datei verschafft, sind frühe Hinweise darauf, dass etwas nicht stimmt. Sobald Security-Teams unübliches Verhalten entdecken, können sie vorbeugende Maßnahmen in Gang setzen wie zum Beispiel die Aufhebung von Erlaubnissen oder die Verschlüsselung von Dateien.

4. Begrenzen, wer Zugang erhält

Man sollte Kontrollen zur Begrenzung der Personen einsetzen, die Zugang zu bestimmten Dateien bekommen. Nicht alle Angestellten brauchen die gleichen Zugangsmöglichkeiten zu allen Dateien. Der Zugang kann nach Kriterien wie Gruppe, Rolle oder Person begrenzt werden.

Es sollte das Least-Privilege-Prinzip (Prinzip der geringsten Rechte) gelten – den Anwendern nur das erlauben, was für ihre Arbeit notwendig ist. Welche Aktivitäten die Anwender in Bezug auf die Dateien ausüben können, kann ebenfalls begrenzt werden – wie zum Beispiel wer Daten lesen, schreiben, editieren oder löschen darf. Man sollte also regelmäßig die Zugangsrechte der Anwender überprüfen und anpassen.