Typische Risiken durch die gemeinsame Nutzung von Dateien

Die gemeinsame Nutzung von Dateien über das Netzwerk gehört heute zu den häufigsten Aktivitäten von sowohl privaten als auch beruflichen Anwendern. Sie wird auch als File Sharing bezeichnet. Wenn die Nutzer dabei aber nicht vorsichtig sind, entstehen für sie und oft auch ihre Arbeitgeber innerhalb kürzester Zeit erhebliche Sicherheitsrisiken.

Die gemeinsame Nutzung von Dateien über das Internet ist mittlerweile für viele Menschen ein Teil ihres professionellen und privaten Lebens geworden, gleichgültig ob es sich nur um ein einzelnes Foto oder ein komplexes Computerprogramm handelt, das über das Netz von mehr als einem einzelnen Anwender genutzt wird. Dadurch entstehen für Angreifer allerdings auch viele Möglichkeiten für potenzielle Cyberattacken. Der beste Schutz gegen diese Gefahren beginnt dabei, sich der möglichen Gefahren bewusst zu werden.

Im Folgenden beschreiben wir daher die sieben am häufigsten anzutreffenden Sicherheitsrisiken für die gemeinsame Nutzung von Dateien über Netzwerke und erklären, welche Maßnahmen Anwender und IT-Administratoren gegen diese Bedrohungen ergreifen können.

1. Malware

File Sharing erleichtert es Angreifern, Viren, Würmer, Spyware, Trojaner und anderen Schadcode in gemeinsam genutzte Dateien einzuschleusen und so auf fremden Rechnern zu platzieren. Insbesondere in Peer-to-Peer-Netzen (P2P) ist Malware häufig anzutreffen, da es hier besonders schwer ist, den Quellcode einer Datei auf Vertrauenswürdigkeit zu prüfen. Das Malware-Risiko betrifft aber auch Unternehmen. Wenn ein Mitarbeiter eine verseuchte Datei innerhalb des Firmennetzes öffnet, wird dadurch eventuell das gesamte Netzwerk in Mitleidenschaft gezogen.

Bekämpfen Sie diese Gefahr, indem Sie sich damit befassen, wie Malware frühzeitig erkannt werden kann. Außerdem sollten Sie Ihre Kollegen über Social Engineering und die dabei verwendeten Techniken wie vermeintlich kostenlose Software informieren. Durch das hohe Tempo, mit dem Cyberattacken laufend erneuert und angepasst werden, steigt das Risiko einer Malware-Infektion immer weiter. Es ist daher essenziell, dass alle Geräte im Netzwerk mit den neuesten Sicherheits-Updates ausgestattet sind.