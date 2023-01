4 Schritte zur Eindämmung eines Ransomware-Angriffs

Heutzutage ist ein Ransomware-Angriff nicht mehr eine Frage des Ob, sondern des Wann. Die Möglichkeit anonymer Online-Zahlungen bedeutet, dass diese Art von Angriffen nicht verschwinden wird – im Gegenteil, es ist eine richtige Industrie entstanden, die sich damit professionell befasst.

Es gibt zwar keine Patentlösung, wie man Ransomware stoppen kann, aber die folgenden Schritte zur Eindämmung von Ransomware können eine Eskalation der Situation verhindern.

Ebenso sollten alle Geräte, die bereits offline oder air gapped sind, nicht in Betrieb genommen werden, bis die Organisation die Verbreitung der Ransomware in den Griff bekommen hat. Das Gleiche gilt für alle vom Unternehmen unterstützten PCs oder Geräte, die mit dem Netzwerk verbunden werden könnten.

Der erste Reflex vieler IT-Abteilungen bei der Eindämmung von Ransomware ist die Isolierung - doch in Wirklichkeit kann sich Ransomware schon seit einiger Zeit in den Systemen des Unternehmens befinden. Ransomware funktioniert manchmal wie ein Virus, der sich durch das Unternehmen bewegt und sich in Echtzeit verbreitet, aber sie kann sich auch unbemerkt durch das Unternehmen arbeiten, bevor die Angreifer sie zu einem bestimmten Zeitpunkt auslösen.

Zweitens - und am wichtigsten - sind die Backups noch vorhanden? Ransomware hat die unangenehme Angewohnheit, Backups als ersten Schritt zu löschen, also vertrauen Sie keinen Backups, bevor Sie nicht einige getestet haben (siehe auch Kostenloses E-Handbook: Backup-Daten vor Ransomware schützen ).

Schritt 4. Überprüfung und Planung der Kommunikationswege

In einer Krise ist Kommunikation das A und O. Sie können jedoch nicht in einen Gruppenchat einsteigen, wenn der Chat-Server verschlüsselt ist. Mangelnde Kommunikation zwischen den Mitarbeitern, die an den Problemen arbeiten, und der Geschäftsleitung kann zu verheerenden Fehlern führen. Also machen Sie Pläne, wie Sie kommunizieren können, wenn die Kommunikationsmittel nicht verfügbar sind. Das ist auch beispielsweise dann wichtig, wenn alle Passwörter getauscht werden müssen und die Standardkommunikationswege nicht zur Verfügung stehen (siehe auch Wie können kompromittierte Passwörter ausgetauscht werden?)

Erstellen Sie einen alternativen Plan für die Kommunikation während eines Ransomware-Angriffs und stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten im Voraus wissen, welche Rolle sie spielen werden. Insbesondere wenn das Unternehmen externe Berater zur Unterstützung bei der Eindämmung von Ransomware hinzuzieht, muss die Kommunikation reibungslos funktionieren, um eine rechtzeitige und fundierte Entscheidungsfindung zu gewährleisten.