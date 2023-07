3 Schritte für eine effektive Unternehmens-Videostrategie

Let's Do Video

Im Laufe der COVID-19-Pandemie gewöhnten sich die Menschen schnell daran, Videokonferenzen anstelle von physischen Treffen zu nutzen. Viele haben sogar irgendwann Telefonate durch Video ersetzt. Es gehört jedoch viel mehr dazu, ein Video-first-Unternehmen zu sein, als nur die Arbeit an entfernten Standorten zu unterstützen, indem jeder ein Zoom-, Microsoft Teams- oder Webex-Konto erhält.

Das Potenzial von Video im Geschäftsleben geht über die einfache Einbindung von Außendienstmitarbeitern in tägliche Meetings hinaus. Ein videofreudiges Unternehmen nutzt Video für die Kommunikation mit Teammitgliedern sowie mit Partnern und Kunden. Ein echtes Video-First-Unternehmen verwendet Video auch über Meetings hinaus. Eine Unternehmensvideostrategie könnte Marketing, Schulungen, Werbeaktionen, Webinare, Podcasts, interaktive Livestreams und Social Media-Clips umfassen.

Es ist jedoch nicht einfach, eine Firma in ein Video-first-Unternehmen zu verwandeln. Dazu gehört viel mehr als der Kauf von Kameras und entsprechender Videoausrüstung für die Mitarbeiter. Die Technologie ist hier nicht das Problem. In der Tat ist die Technologie schon seit geraumer Zeit bereit. Die Herausforderung ist die Kultur. Befolgen Sie diese drei Schritte, um die Initiative Ihres Unternehmens zur Einführung einer Unternehmensvideostrategie in Gang zu bringen.

1. Nehmen Sie Video an Unternehmen denken bei der Einführung neuer Arbeitsprogramme oder Initiativen nicht immer an die Einbindung von Videos. Stattdessen bleibt alles beim Alten, mit Blogs, PDFs, Infografiken und anderen flach geschriebenen Texten. Das könnte daran liegen, dass die Leute immer noch denken, Video sei kompliziert, teuer und nur etwas für Videoexperten. Oder einfach, dass sich Video nicht lohnt. Um diese Denkweise zu ändern, müssen Unternehmen die Macht von Videos nutzen. Das geht am besten, wenn Sie wie während der Pandemie weiterhin Videos einsetzen und nicht wieder zum Telefon greifen. Achten Sie darauf, dass Ihr Team die Vorteile der Videokommunikation nicht als gegeben ansieht. Die Macht der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht unabhängig vom physischen Standort, mag heute die Norm sein, aber sie sollte dennoch beachtet und geschätzt werden. Die Verbindungen zwischen Teammitgliedern, die sich per Video treffen, führen zu besserer und schnellerer Arbeit, was wiederum zu mehr Produktivität und Gewinn für Unternehmen führt. Abbildung 1: Es gibt noch andere Anwendungsfälle für Video als nur Meetings.

2. Messen Sie die Effektivität von Videos Video sollte kein nachträgliches Projektelement sein, sondern es sollte erwartet werden. Ihr Team und Sie sollte sich nicht fragen: "Sollten wir im Rahmen dieses Projekts ein kurzes Video für die sozialen Medien drehen?" Denken Sie stattdessen: "Natürlich wird Video ein Teil dieses Projekts sein, denn wir sind ein Video-first-Unternehmen und wir nutzen die Stärke von Video, um uns von der Konkurrenz abzuheben." Um zu diesem Punkt zu gelangen, messen Sie die Effektivität des Videoeinsatzes und geben Sie den Teams Feedback. Wenn ein Team eine Print-Promotion erstellt, die zu 10 Leads führt, und eine Video-Promotion, die zu 100 Leads führt, sollten Sie das dem Team mitteilen. Wenn Kunden, die per Video mit ihren Kundenbetreuern verhandeln, zufriedener sind als Kunden, die das Telefon benutzen, sollten Sie dies den Kundenbetreuern sagen. Ihre Teams wollen effektiv sein, und sie werden zu Video-First-Mitarbeitern, wenn Sie ihnen zeigen, wie viel effektiver sie mit Video sind.