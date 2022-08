Wie man eine MySQL-Datenbank unter Linux einrichtet

Jeder Linux-Administrator muss irgendwann eine Datenbank installieren und konfigurieren. Möglicherweise benötigen sie eine für dynamische Websites wie WordPress oder Admins wollen Daten für Webanwendungen speichern, beispielsweise Kunden- und Mitarbeiterdaten. Datenbanken sind für alle Geschäftsbereiche wichtig.

Linux ist eine der besten Plattformen für Datenbanken. Es ist zuverlässig und ein Open-Source-Betriebssystem, das viele Datenbanken fertig für eine Installation zur Verfügung stellt. Von diesen Datenbanken ist MySQL als Datenbankserver am populärsten.

Um eine MySQL-Datenbank unter Linux zu installieren und konfigurieren, melden Sie sich an einem Ubuntu -Server an und installieren Sie MySQL mit nachfolgendem Befehl:

In dieser Anleitung erstellen Sie eine Datenbank mit Namen techtarget. Melden Sie sich dafür an der MySQL-Konsole mit nachfolgendem Befehl an:

Erstellen Sie eine neue Datenbank mit Berechtigungen

Danach erstellen Sie einen Benutzer, der auf die neue Datenbank zugreifen darf. In diesem Beispiel erstellen Sie mit nachfolgendem Befehl den User techtargetuser:

CREATE USER 'techtargetuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';

PASSWORD repräsentiert ein starkes und einzigartiges Passwort.

Erstellen Sie einen neuen Benutzer, hat dieser nicht automatisch Zugriff auf die Datenbank. Installieren Sie beispielsweise WordPress, ist es ein Sicherheitsrisiko, mit dem MySQL-Admin-Konto auf die techtarget-Datenbank zuzugreifen. Die techtarget-Datenbank und das Konto techtargetuser hilft, das Risiko abzuschwächen, wenn Sie dem Benutzer Zugriff auf die Datenbank geben.

So geben Sie dem Benutzer Zugriffsrechte auf die Datenbank:

GRANT ALL ON techtarget.* To 'techtargetuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Der Befehl erteilt dem User techtargetuser alle Rechte für die Datenbank techtarget auf der Hosting-Maschine – das .* steht für alle Tabellen. Der Benutzer kann auch anderen Benutzern die notwendigen Rechte erteilen – dafür sorgt GRANT OPTION.

Installieren Sie WordPress, lauten die Datenbank-Details wie folgt:

Datenbank: techtarget

Datenbank-Benutzer: techtargetuser

Sobald Sie eine Datenbank installieren, können Sie Ihre Datenbank mit allen möglichen Anwendungen und Services nutzen. Benötigen Anwendungen, wie etwa WordPress, MySQL, dann werden die Datenbanken während der Installation angelegt. Deswegen müssen Sie Tabellen und Daten nicht manuell einrichten.