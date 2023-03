So überwachen Sie die Leistung von Servern mit PowerShell

Die Fähigkeit, die Serverleistung zu überwachen, ist für IT-Administratoren von entscheidender Bedeutung. Zu wissen, wie Ihre Server arbeiten, ist der beste Weg, um eine gute Endbenutzererfahrung zu gewährleisten. Die Überwachung der Serverleistung hilft Ihnen außerdem dabei, Risiken zu erkennen, bevor sie sich zu echten Problemen entwickeln.

Es gibt viele Serverüberwachungs-Tools von Drittanbietern. Mit etwas Zeit und Geduld ist es jedoch möglich, viele ihrer Funktionen kostenlos über PowerShell bereitzustellen.

Entscheiden Sie, was Sie überwachen möchten

Bevor Sie ein PowerShell-Skript zur Leistungsüberwachung erstellen, müssen Sie festlegen, was Sie überwachen möchten. PowerShell ist in der Lage, verschiedene aussagekräftige Leistungsmetriken zu verfolgen. In diesem Artikel erstellen wir ein Skript für das Überwachen der unten aufgeführten Leistungsindikatoren:

(*)% Idle Time.

(*). Disk sec/Read.

(*). Disk sec/Write.

(*)Disk Queue Length.

Bytes/sec.

Interface(*)Total/sec.

Interface(*)Queue Length.

File(*)% Usage.

Sie finden die Werte dieser Zähler durch Eingabe des Cmdlets Get-Counter. Wenn Sie das Cmdlet allein verwenden, erhalten Sie jedoch nur ein halbes Dutzend Zählerbeispiele. Sehen wir uns daher einmal an, wie Leistungsindikatoren strukturiert sind und wie Sie einen bestimmten Indikator abrufen.

Leistungszähler sind in Zählersätzen gruppiert, von denen jeder einzelne Zähler enthält, die in miteinander in Beziehung stehen. Der IPv4-Zählersatz enthält zum Beispiel Zähler, die sich auf TCP/IP Version 4 beziehen. Es ist möglich, das Cmdlet Get-Counter in Kombination mit dem ListSet-Parameter zu verwenden, um eine Liste der verfügbaren Zählersätze abzurufen. Der unten gezeigte Befehl enthält zusätzlich das Cmdlet Sort-Object, das die Liste alphabetisch sortiert.

PS> (Get-Counter -ListSet *).CounterSetName | Sort-Object

Um zu sehen, welche Zähler Teil eines bestimmten Zählersatzes sind, verweisen Sie auf die Eigenschaft Zähler. Um zum Beispiel Zähler zu finden, die sich auf die Funktionalität des Speichers beziehen, suchen Sie alle Zählersätze mit disk im Namen und zeigen Sie alle Zähler innerhalb dieser Zählersätze an.

PS> Get-Counter -ListSet *disk*** | foreach {$_.Counter}

Obwohl Sie mit diesem Befehl primär speicherbezogene Zähler finden, können Sie ihn leicht anpassen, um jede andere Art von Zähler abzurufen. Das Wichtigste dabei ist, dass die zurückgegebenen Ergebnisse die tatsächlichen Zählernamen sind. Bei der Abfrage von Leistungszählern – die wir im nächsten Abschnitt behandeln – müssen Sie den Namen des Zählers angeben, den Sie abfragen möchten. Mit einem Befehl wie dem oben aufgeführten rufen Sie den für die Abfrage erforderlichen Zählernamen ab.