So machen Sie einen Git Commit rückgängig – eine Anleitung

Der wohl am meisten missverstandene Prozess in der Welt der verteilten Versionskontrolle ist der Befehl git revert. In diesem Artikel erläutern wir anhand eines Beispiels, wie man einen Git Commit rückgängig macht, und den Unterschied zwischen den Befehlen git reset und git revert.

Der Befehl git revert dient dazu, alle Änderungen zu entfernen, die ein einzelner Commit an Ihrem Quellcode-Repository vorgenommen hat. Wenn zum Beispiel ein früherer Commit eine Datei namens index.html zum Projektarchiv hinzugefügt hat, löscht git revert für diesen Commit die Datei wieder aus dem Projektarchiv. Wenn ein früherer Commit eine neue Codezeile zu einer Java-Datei hinzugefügt hat, wird git revert für diesen Commit die hinzugefügte Zeile entfernen.

Wenn Sie einen Git Commit rückgängig machen, werden die Änderungen des betreffenden Commits aus Ihrem lokalen Arbeitsbereich entfernt. Außerdem wird ein neuer Commit erstellt, der den neuen Zustand des Repositorys widerspiegelt.

Der Befehl git revert Die Syntax zum Rückgängigmachen eines Git Commits und der unerwünschten Änderungen ist einfach. Sie müssen lediglich den Befehl git revert aufrufen und die ID des Commits angeben, den Sie rückgängig machen möchten: [email protected] /c/revert beispiel/ $ git revert 4945db2

Ein git revert commit-Beispiel Um wirklich zu verstehen, wie man Git Commits rückgängig macht, schauen Sie sich dieses git revert-Beispiel an. Wir beginnen mit einem git init-Befehl, um ein komplett sauberes Repository zu erstellen: [email protected] /c/revert beispiel/ $ git init Neues leeres Git Repo in C:/git revert beispiel Nachdem Sie das Repository initialisiert haben, fügen Sie fünf Dateien zum Repository hinzu. Jedes Mal, wenn eine neue Datei erstellt wird, fügen Sie diese dem Git-Index hinzu und erstellen eine neue Übergabe mit einer aussagekräftigen Nachricht. [email protected] /c/revert beispiel/ $ touch alpha.html $ git add. && git commit -m "1. git commit: 1 datei" $ touch beta.html $ git add. && git commit -m "2. commit: 2 dateien" $ touch charlie.html $ git add. && git commit -m “3. git commit: 3 dateien" $ touch delta.html $ git add. && git commit -m "4. git commit: 4 dateien" $ touch edison.html $ git add. && git commit -m "5. git commit: 5 dateien" Eine schnelle Verzeichnisauflistung nach dem ersten Befehls-Batch zeigt fünf Dateien im aktuellen Ordner: [email protected] /c/revert beispiel/ $ ls alpha.html beta.html charlie.html delta.html edison.html Ein Aufruf des git reflog-Befehls wird uns die derzeitige Commit History anzeigen: [email protected] /c/revert example/ $ git reflog (HEAD -> master) d846aa8 [email protected]{0}: commit: 5. git commit: 5 dateien 0c59891 [email protected]{1}: 4. git commit: 4 dateien 4945db2 [email protected]{2}: commit: 3. git commit: 3 dateien defc4eb [email protected]{3}: commit: 2. git commit: 2 dateien 2938ee3 [email protected]{4}: commit: 1. git commit: 1 datei

Wie man einen Git Commit rückgängig macht Was passiert nun, wenn wir den dritten Commit mit der ID 4945db2 mit Git rückgängig machen würden? Dies war der Git Commit, der die Datei charlie.html hinzugefügt hat. [email protected] /c/revert beispiel/ $ git revert 4945db2 Entfernt der Git Revert von Commit 4945db2 charlie.html, delta.html und edison.html aus dem lokalen Arbeitsbereich? Oder nur delta.html und edison.html, lässt aber die anderen Dateien in Ruhe? Oder wird dieses Git-Revert-Beispiel vier Dateien im lokalen Arbeitsbereich belassen und nur die Datei charlie.html entfernen? Wenn Sie sich für die letzte Variante entscheiden, haben Sie recht. Der Grund dafür ist folgender: Der Befehl git revert macht nur die Änderungen rückgängig, die mit einem bestimmten Commit verbunden sind. In diesem Beispiel hat der dritte Commit die Datei charlie.html hinzugefügt. Wenn wir ihn rückgängig machen, wird nur diese Datei gelöscht und keine andere: [email protected] /c/revert beispiel/ $ ls alpha.html beta.html delta.html edison.html Sie sollten wissen, dass beim Zurücknehmen eines Commits mit Git der zurückgenommene Commit aus ihrem lokalen Arbeitsbereich, nicht aber aus dem lokalen Repository gelöscht wird. Der mit dem rückgängig gemachten Git Commit verbundene Code bleibt in der Änderungshistorie des Repositorys gespeichert, was bedeutet, dass er immer noch referenzierbar ist, falls in Zukunft darauf zugegriffen oder er überprüft werden muss.

Vergleich git revert versus reset Wenn Sie einen Commit mit git revert zurücksetzen, werden nur die mit diesem Commit verbundenen Änderungen rückgängig gemacht. Kumulative Änderungen aus nachfolgenden Übertragungen sind davon nicht betroffen. Wenn Sie alle Änderungen seit einem bestimmten Commit rückgängig machen wollen, müssen Sie einen harten git reset ausführen, nicht revert. Die Befehle git reset und revert werden häufig verwechselt, doch sie gelten für unterschiedliche Anwendungsfälle. Um Änderungen im Zusammenhang mit einem bestimmten Commit rückgängig zu machen, sollten Entwickler den Befehl git revert verwenden. Um alle Änderungen seit einem bestimmten Commit rückgängig zu machen, geben Sie git reset ein. In dem speziellen Fall, dass ein Entwickler nur den letzten Commit rückgängig machen möchte, reicht einer der beiden Befehle git revert oder git reset aus.