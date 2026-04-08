Informationspflichten nach DSGVO werden geprüft

Ohne die notwendige Transparenz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten können Betroffene ihre Betroffenenrechte wie das Recht auf Löschung, das Recht auf Auskunft oder das Recht auf Widerspruch gar nicht wahrnehmen, man kann also sagen, dass die Transparenz- und Informationspflichten eines Unternehmens gegenüber Betroffenen ein Fundament des Datenschutzes sind.

„Transparenz ist zentrales Element für einen wirksamen Datenschutz. Nur wenn die Bürgerinnen und Bürger wissen, welche Daten von ihnen auf welche Weise verarbeitet werden, können sie von ihren Betroffenenrechten Gebrauch machen“, erklärt zum Beispiel Denis Lehmkemper, der Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen.

So ist es nicht verwunderlich, wenn die kommende europaweite Prüfaktion der Datenschutzaufsichtsbehörden in 2026 diesmal den Transparenz- und Informationspflichten gilt, nachdem in 2025 das Recht auf Löschung im Fokus des CEF stand.

Aufsichtsbehörden benennen jedes Jahr einen Schwerpunkt im CEF Das CEF, also das Coordinated Enforcement Framework, ist ein zentrales Strategieinstrument des Europäischen Datenschutzausschusses (EDSA). CEF dient der europaweiten Abstimmung und Stärkung der Zusammenarbeit der Datenschutzaufsichtsbehörden. In den vergangenen Jahren wurden im Rahmen des CEF unter anderem die Nutzung von Cloud-Diensten in der Verwaltung, die Rolle der Datenschutzbeauftragten, die Umsetzung des Auskunftsrechts und die Umsetzung des Rechts auf Löschung geprüft. Nun also sind die Transparenz- und Informationspflichten der Schwerpunkt für 2026, was allerdings nicht bedeutet, dass die beteiligten Datenschutzaufsichtsbehörden nicht auch andere Themen im Jahr 2026 in den Blick nehmen und Prüfungen bei Unternehmen und Behörden vornehmen, ganz im Gegenteil: Jede der Aufsichtsbehörden wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch andere Themen kontrollieren, aber in einem anderen Rahmen als CEF.

Was Transparenz und Informationspflichten bedeuten Wer als Unternehmen schauen möchte, wie man für Transparenz zur Datenverarbeitung sorgen kann und wie sich die Informationspflichten nach Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erfüllen lassen, kann sich einmal ansehen, wie es die Aufsichtsbehörden selbst machen, zum Beispiel die Datenschutzaufsicht von Niedersachen. Im Mittelpunkt der Prüfungen CEF 2026 stehen dabei die Bestimmungen der Artikel 13 und 14 DSGVO. Diese verpflichten Verantwortliche, betroffene Personen umfassend darüber zu informieren, wenn personenbezogene Daten erhoben oder verarbeitet werden. Mit der Prüfaktion CEF 2026 wird Einhaltung der Transparenz- und Informationspflichten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) untersucht, um festzustellen, wo es Problemstellen bei den Unternehmen und Behörden gibt, mit dem Ziel, dazu konkrete Hilfestellungen für die verantwortlichen Stellen zu entwickeln und bereitzustellen.