DSGVO: Vorlage für die Datenschutz-Folgenabschätzung

Dokumentationen für den Datenschutz sind bei vielen Unternehmen unbeliebt und werden als hoher Aufwand angesehen, wie Umfragen zum Beispiel des Digitalverbands Bitkom regelmäßig zeigen.

Einige der Datenschutz-Dokumentationen gelten aber nicht nur als Aufwand, sondern sie stellen eine echte Herausforderung in der Umsetzung dar. Ein Beispiel hierfür ist die Durchführung und Dokumentation der Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA). Diese Risikoanalyse im Datenschutz teilt das Schicksal vieler Risikobewertungen, die Identifikation und die Abschätzung der Risiken erscheinen so kompliziert, dass Unternehmen entweder die Risikoanalyse zu ungenau machen oder es lieber ganz sein lassen.

Doch im Datenschutz ist die Datenschutz-Folgenabschätzung keine Option, sondern in bestimmten Fällen Pflicht. So erklärt die Bundesdatenschutzbeauftragte: „Eine DSFA ist erforderlich, wenn eine Verarbeitung personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko mit sich bringt. Sie beschreibt die Verarbeitung, bewertet ihre Notwendigkeit und Angemessenheit und identifiziert geeignete Maßnahmen, um die Risiken für die Rechte und Freiheiten von Einzelpersonen zu minimieren“.

Aufsichtsbehörden entwickeln Vorlagen für Datenschutz-Dokumente Doch wann ist eine solche DSFA notwendig? Um diese Frage zu klären, hat die Datenschutzkonferenz (DSK) schon vor vielen Jahren eine Liste erstellt, die Datenverarbeitungen aufführt, bei denen die Datenschutz-Folgenabschätzung ein Muss ist. Man spricht deshalb auch von der „Muss-Liste“ (PDF) zur DSFA. Diese Liste ist zweifellos eine wichtige Unterstützung für Unternehmen, denn sie nennt auch Beispiele und Einsatzfelder für verpflichtende Datenschutz-Folgeabschätzungen. Aber alleine die Muss-Liste reicht nicht. Gerade kleine und mittlere Unternehmen brauchen mehr Hilfen, wenn sie die Datenschutz-Grundverordnung umsetzen und dies über eine geeignete Dokumentation nachweisen können müssen. Das ist den Aufsichtsbehörden für den Datenschutz aber durchaus bewusst. So gibt es das sogenannte Helsinki-Statement (PDF), in dem sich die europäischen Datenschutz-Aufsichtsbehörden darauf verständigt haben, insbesondere für kleine und mittlere Organisationen praktische und verständliche Werkzeuge zu entwickeln, um den risikobasierten Ansatz der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) umzusetzen. Die neuen Tools zur Vereinfachung der DSGVO-Anwendung sollen eine Reihe von sofort einsatzbereiten Vorlagen für Organisationen umfassen, die auf den bereits auf nationaler Ebene geleisteten Arbeiten aufbauen und diese harmonisieren, darunter eine gemeinsame Vorlage für Meldungen von Datenschutzverletzungen an Datenschutzbehörden, um die Meldung von Datenschutzverletzungen zu vereinfachen und die Belastung für Organisationen zu verringern, und um eine mögliche europaweite Meldelösung zu unterstützen, sowie direkte und leicht anwendbare Ressourcen, darunter Checklisten, Anleitungen und FAQs, die Organisationen helfen sollen, ihre wichtigsten Pflichten zu verstehen. Zu den genannten Ressourcen zählt eine neue Vorlage für die Durchführung und Umsetzung einer Datenschutz-Folgenabschätzung, international auch DPIA (Data Protection Impact Assessment) genannt.